「不死小鋼炮」楊柳將殺到！雨又急又猛　暴風侵襲率94%衝擊中南部

▲今年第11號輕度颱風「楊柳」持續接近 。（圖／翻攝NOAA）

記者閔文昱／台北報導

輕度颱風「楊柳」正朝台灣東方海面逼近，中央氣象署預估最快今晚深夜至明（12日）上午發布海上颱風警報，中午前後發佈陸警，颱風可能於周三上午至中午在花蓮至台東間登陸，南部地區可能出現「又急、又猛、範圍又大」的劇烈降雨，嘉義、台南、高雄、屏東、台東與花蓮須嚴防豪雨成災，並及早清理排水設施。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲暴風圈侵襲機率。（圖／中央氣象署）

暴風圈侵襲機率資料顯示，全台已有多地風雨威脅迫近，其中嘉義縣、嘉義市、台東縣、雲林縣、澎湖縣、金門縣、綠島暴風侵襲率突破9成，台中市、彰化縣、南投縣、台南市、高雄市、屏東縣、蘭嶼則超過8成。花蓮縣侵襲率為74%，北部多數縣市介於2至5成間。西太平洋氣象網站「Westernpacificweather.com」也預警，中南部將有高機率出現風速每小時65公里以上的強風，可能造成局部損害。

▲中南部將有高機率出現65公里以上的強風。（圖／翻攝自Facebook／Westernpacificweather.com）

氣象署與氣象專家指出，目前楊柳雖受垂直風切影響，暴風圈北弱南強，但憑藉高海溫維持深對流，強度可達中度颱風中段班。登陸點附近須慎防極具破壞力的強陣風，颱風結構小而紮實，雖快速通過，但13日白天至晚間恐為全台風雨最劇烈時段，東半部與南部為主要影響熱區。

▲各地降雨趨勢。（圖／氣象署）

降雨預測顯示，13日上午起花東及恆春半島降雨將急遽增強，日累積雨量上看豪雨或大豪雨等級；嘉義以南平地及山區亦有大雨至豪雨機率，局部山區可達大豪雨以上等級。午後起隨暴風半徑接近，沿海與空曠地區陣風增強，大台北及桃園沿海可達6至9級，新竹沿海甚至有8至10級強陣風。氣象署提醒，低窪地區應準備沙包防淹，沿海地區須加固門窗，並注意長浪威脅。

▲颱風路徑預估。（圖／NCDR）

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」提醒，周二白天各地仍有短暫降雨機會，午後西半部及山區雷陣雨頻繁，晚間東部率先感受颱風外圍風雨，農民與漁民應加強防颱措施，避免戶外高風險作業。「台灣颱風論壇｜天氣特急」則表示，楊柳登陸後雲林以南、澎湖與金門可能連續12小時遭遇強風豪雨，苗栗以北則以強陣風為主，台中、彰化風雨變數取決於登陸與出海位置。