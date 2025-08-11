楊柳變胖變強！專家估周三登陸台東　「強降雨高風險區」曝光

▲楊柳持續逼近台灣，預估明（12）日上午增強為中颱。（圖／中央氣象署）

記者柯沛辰／綜合報導

楊柳持續逼近台灣，暴風半徑有擴大趨勢，預估明（12）日上午增強為中颱。氣象專家吳聖宇歸納現有預報後指出，楊柳可能周三以中颱之姿登陸台東，依目前路徑來看，強降雨高風險區仍集中在花東、嘉義以南到高屏、恆春半島一帶，直到周四凌晨後降雨才有機會逐漸變小。

中央氣象署11日表示，楊柳目前為輕颱，預計未來增強至中颱，12日將經過琉球南方海面，13日自台灣東半部登陸並通過，是影響台灣最顯著的時期，登陸地點以南花蓮至台東機率較高，北花蓮至宜蘭次之，接近台灣前維持中颱，登陸後逐漸漸弱，14日向西遠離，進入中國。

[廣告]請繼續往下閱讀...

天氣職人吳聖宇指出，歸納目前預報重點，明天12日垂直風切開始減弱，楊柳颱風將會開始增強，並持續到登陸台灣為止，預期登陸時強度可達中度颱風。

▲楊柳預估從台東登陸。（圖／NCDR）

吳聖宇表示，目前大部分的預報模式預估，登陸點集中在台東縣境內，比較可能的區域在台東市以北到成功、長濱一帶，登陸時間落在周三（13日）中午前後，預期大概周三傍晚在雲嘉一帶出海，然後繼續往福建沿岸靠近，深夜過後進入福建並逐漸減弱為熱帶性低氣壓。

吳聖宇提醒，依照現在的預報路徑，強降雨高風險區仍集中在花東、嘉義以南到高屏、恆春半島一帶，降雨時間可能集中在周三（13日）這一天內發生，颱風中心登陸前上半天以花東地區為降雨熱區，中心登陸後過山，下半天到晚間在嘉義以南地區降雨明顯增多，可能達到豪雨、大豪雨或以上等級，務必要注意。

▼強降雨高風險區集中在花東、嘉義以南到高屏、恆春半島一帶 。（圖／中央氣象署）

至於雲林以北到大台北、宜蘭一帶降雨比較集中在山區地形上，應該也會有局部大雨或豪雨等級的降雨。整體而言，降雨可能持續到周三深夜，周四（14日）凌晨過後降雨有機會逐漸小下來，周四白天則是恢復到午後雷雨為主的天氣。

風力方面，由於颱風登陸前可能來到強度高峰，加上颱風環流小而集中，因此要特別提醒登陸點附近，尤其是台東、花蓮，注意顯著強風，到了周三（13日）下午到晚間，颱風中心過山後環流重整，嘉義以南地區開始有西南風到偏南風，風力會明顯加大，直到颱風進一步遠離後才會減小。

北部、東北部的宜蘭、大台北、基隆北海岸到桃竹一帶受到東風繞山的影響，也會有間歇性強陣風。風力最小的地方，可能落在苗栗以南到雲林以北的內陸地區，地形有機會阻擋強風發生，可能只有沿海風力較大。

▼楊柳中心登陸強風雨熱區落在中南部地區。（圖／中央氣象署）

