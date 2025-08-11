楊柳12小時快閃台灣　粉專指若發生1情況：對南部殺傷力會更強

▲專家示警楊柳若持續往南偏，對南部殺傷力會更強。（圖／翻攝weathernerds）

記者趙蔡州／綜合報導

今年第11號颱風楊柳持續朝台灣東部海面前進，根據中央氣象署晚間最新天氣資訊，楊柳已在晚間增強為中度颱風，且預估最快12日上午發布海上颱風警報。天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，楊柳走很快，預估從靠近、登陸、到遠離只有約12小時左右，未來若持續往南偏，對南部而言殺傷力會更強。

▲楊柳持續朝台灣逼近。（圖／NCDR）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」11日晚間表示，楊柳颱風11日晚間8點位於花蓮東南東方約1000公里海面上，過去6小時持續偏西前進且移動速度偏快。雖然颱風環流仍受強風切與乾空氣干擾，較強的對流集中在中心南側，呈現「頭輕腳重」的不對稱結構，但在水氣支援下，深層對流已逐漸穩定發展，楊柳將逐漸增強，可達中颱中段班。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，在太平洋高氣壓穩定引導下，若後續沒有顯著變化，將在13日中午前後在台東附近登陸，穿越南台灣上空後，於13日下午從嘉義至屏東之間出海，並在14日凌晨通過金門以南海域後進入中國福建，「楊柳走很快，從靠近、登陸、到遠離只約12小時左右，路徑仍有向南修正的空間，未來24小時將是關鍵觀察期」。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也說，值得注意的是，楊柳有機會以巔峰狀態登陸台灣，如果持續往南偏，颱風被陸地破壞情形更小，對南部而言殺傷力會更強，除非偏到巴士海峽才能躲過，提醒大家儘早做好防颱準備，尤其南台灣、台東、南花蓮等地，請務必以最高規格做好防颱措施。

▲氣象署表示，13日白天至晚間恐為全台風雨最劇烈時段。（圖／氣象署提供）

根據氣象署最新觀測，楊柳目前雖受垂直風切影響，暴風圈呈北弱南強，但在高海溫支撐下仍維持深對流，目前已升級為中度颱風，且路徑往南修正。資料顯示，嘉義縣市、台東、雲林、澎湖、金門與綠島的暴風侵襲率已突破9成，台南、高雄、屏東、蘭嶼等地超過8成，花蓮為74%，北部多數縣市則介於2至5成之間。

降雨預測顯示，13日上午起花東及恆春半島雨勢急遽增強，日累積雨量上看豪雨或大豪雨等級；嘉義以南平地及山區也有大雨至豪雨機率，局部山區可達大豪雨以上。午後隨暴風半徑接近，沿海與空曠地區陣風將明顯增強，大台北及桃園沿海可達6至9級，新竹沿海甚至出現8至10級強陣風。

氣象署提醒，13日白天至晚間恐為全台風雨最劇烈時段，東半部與南部為主要影響熱區。低窪地區應預先布設沙包防淹，沿海須加固門窗並嚴防長浪，農民與漁民應提前防颱、避免戶外高風險作業。氣象社群亦警告，楊柳登陸後雲林以南、澎湖與金門可能連續12小時遭受強風豪雨，苗栗以北則以強陣風為主。