　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

楊柳12小時快閃台灣　粉專指若發生1情況：對南部殺傷力會更強

▲▼楊柳颱風。（圖／翻攝weathernerds）

▲專家示警楊柳若持續往南偏，對南部殺傷力會更強。（圖／翻攝weathernerds）

記者趙蔡州／綜合報導

今年第11號颱風楊柳持續朝台灣東部海面前進，根據中央氣象署晚間最新天氣資訊，楊柳已在晚間增強為中度颱風，且預估最快12日上午發布海上颱風警報。天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，楊柳走很快，預估從靠近、登陸、到遠離只有約12小時左右，未來若持續往南偏，對南部而言殺傷力會更強。

▲▼楊柳颱風。（圖／NCDR）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲楊柳持續朝台灣逼近。（圖／NCDR）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」11日晚間表示，楊柳颱風11日晚間8點位於花蓮東南東方約1000公里海面上，過去6小時持續偏西前進且移動速度偏快。雖然颱風環流仍受強風切與乾空氣干擾，較強的對流集中在中心南側，呈現「頭輕腳重」的不對稱結構，但在水氣支援下，深層對流已逐漸穩定發展，楊柳將逐漸增強，可達中颱中段班。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，在太平洋高氣壓穩定引導下，若後續沒有顯著變化，將在13日中午前後在台東附近登陸，穿越南台灣上空後，於13日下午從嘉義至屏東之間出海，並在14日凌晨通過金門以南海域後進入中國福建，「楊柳走很快，從靠近、登陸、到遠離只約12小時左右，路徑仍有向南修正的空間，未來24小時將是關鍵觀察期」。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也說，值得注意的是，楊柳有機會以巔峰狀態登陸台灣，如果持續往南偏，颱風被陸地破壞情形更小，對南部而言殺傷力會更強，除非偏到巴士海峽才能躲過，提醒大家儘早做好防颱準備，尤其南台灣、台東、南花蓮等地，請務必以最高規格做好防颱措施。

▲▼楊柳颱風預測路徑。（圖／氣象署提供）

▲氣象署表示，13日白天至晚間恐為全台風雨最劇烈時段。（圖／氣象署提供）

根據氣象署最新觀測，楊柳目前雖受垂直風切影響，暴風圈呈北弱南強，但在高海溫支撐下仍維持深對流，目前已升級為中度颱風，且路徑往南修正。資料顯示，嘉義縣市、台東、雲林、澎湖、金門與綠島的暴風侵襲率已突破9成，台南、高雄、屏東、蘭嶼等地超過8成，花蓮為74%，北部多數縣市則介於2至5成之間。

降雨預測顯示，13日上午起花東及恆春半島雨勢急遽增強，日累積雨量上看豪雨或大豪雨等級；嘉義以南平地及山區也有大雨至豪雨機率，局部山區可達大豪雨以上。午後隨暴風半徑接近，沿海與空曠地區陣風將明顯增強，大台北及桃園沿海可達6至9級，新竹沿海甚至出現8至10級強陣風。

氣象署提醒，13日白天至晚間恐為全台風雨最劇烈時段，東半部與南部為主要影響熱區。低窪地區應預先布設沙包防淹，沿海須加固門窗並嚴防長浪，農民與漁民應提前防颱、避免戶外高風險作業。氣象社群亦警告，楊柳登陸後雲林以南、澎湖與金門可能連續12小時遭受強風豪雨，苗栗以北則以強陣風為主。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 6931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
楊柳12小時快閃台灣　粉專指若發生1情況：對南部殺傷力會更強
快訊／川普宣布華盛頓特區進入「緊急狀態」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

楊柳12小時快閃台灣　粉專指若發生1情況：對南部殺傷力會更強

財神點名！「5大星座」荷包滿滿　錢主動找上門

詐騙犯高調分享經驗　網紅「別騙台灣人」：騙敵對國家還算賺外匯

楊柳「吃掉南海水氣」變身中颱！路徑再南修　鄭明典：環境更有利

快訊／「楊柳」增強為中度颱風　估明天海陸警報齊發

臉書社團約旅伴！他好奇「會順便%%嗎？」　網真實反應曝光

「不死小鋼炮」楊柳將殺到！雨又急又猛　暴風侵襲率94%衝擊中南部

台中二中傳爆炸聲「大規模停電」200學生避難　校方：12日再停課

楊柳變胖變強！專家估周三登陸台東　「強降雨高風險區」曝光

楊柳逼近！馬太鞍溪堰塞湖恐潰堤　花蓮縣府：陸警發布立刻撤離7村

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

17歲女遭撞死！遺體相驗父崩潰大哭　家屬見司機現身怒喊：跪下

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

大聲古早味零食ASMR　JYP：現在賣這個肯定沒人要吃XD

伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」

【家暴男北車動粗】雨傘狂毆、當街拖妻！熱心民眾圍上錄影蒐證

新娘弟身穿白紗！新郎轉頭遭擁抱強吻XD

楊柳12小時快閃台灣　粉專指若發生1情況：對南部殺傷力會更強

財神點名！「5大星座」荷包滿滿　錢主動找上門

詐騙犯高調分享經驗　網紅「別騙台灣人」：騙敵對國家還算賺外匯

楊柳「吃掉南海水氣」變身中颱！路徑再南修　鄭明典：環境更有利

快訊／「楊柳」增強為中度颱風　估明天海陸警報齊發

臉書社團約旅伴！他好奇「會順便%%嗎？」　網真實反應曝光

「不死小鋼炮」楊柳將殺到！雨又急又猛　暴風侵襲率94%衝擊中南部

台中二中傳爆炸聲「大規模停電」200學生避難　校方：12日再停課

楊柳變胖變強！專家估周三登陸台東　「強降雨高風險區」曝光

楊柳逼近！馬太鞍溪堰塞湖恐潰堤　花蓮縣府：陸警發布立刻撤離7村

「4個沐浴壞習慣」超傷肌膚　你中了幾個呢？

韓籍啦啦隊女神首中發票！　PO文求解：可以告訴我要怎麼辦嗎？

19歲新星踏上職籃舞台　謝銘駿腳踝積水仍無法練球

築間7月營收4億元、月增3.37％　上半年營業費用增加致每股虧0.99元

川普派800國民兵進駐華盛頓特區：今天是華府的解放日

黃牛搶日本寶可夢卡牌「食物隨手亂丟」　史丹利怒轟：垃圾中的垃圾

楊柳12小時快閃台灣　粉專指若發生1情況：對南部殺傷力會更強

M109A2自走砲首次艙內射擊　第三作戰區重砲操演

瓦城七月營收5.11億元　累計1-7月營收35.63億改寫歷史次高

南投縣身心障佔總人口10%　縣府擴增第二協作據點助精障者自立

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

生活熱門新聞

快訊／楊柳衝向台灣影響時間提前了！

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

楊柳颱風「周三最有感」　5地區強風大雨

楊柳加速又南修！　最新動向曝

台北有望颱風假？8縣市暴風侵襲率破8成

楊柳將殺到！7地暴風侵襲率破9成

楊柳直撲台灣！粉專點名這些地區「12小時強風大雨」

楊柳直撲台灣恐「一箭穿心」！最劇烈風雨時程曝

楊柳逼近又變強！11縣市暴風侵襲率破7成

楊柳直接撞過來　全台變天「雨最大」地區曝

保時捷業務「逆向超車」被停職！公司發聲明

楊柳來了！專家估周三登陸　強降雨高風險區曝光

楊柳一路走來「會撐得很辛苦」　最接近台灣時間曝

楊柳颱風來了！這兩區雨最猛

更多熱門

相關新聞

快訊／「楊柳」增強為中度颱風　估明天海陸警報齊發

快訊／「楊柳」增強為中度颱風　估明天海陸警報齊發

今年第11號颱風楊柳持續朝台灣東部海面前進，根據中央氣象署晚間最新天氣資訊，楊柳已在晚間增強為中度颱風，預估明天將陸續發布海上及陸上颱風警報。

楊柳將殺到！7地暴風侵襲率破9成

楊柳將殺到！7地暴風侵襲率破9成

楊柳來了！專家估周三登陸　強降雨高風險區曝光

楊柳來了！專家估周三登陸　強降雨高風險區曝光

楊柳恐讓花蓮堰塞湖潰堤　縣府將撤7村

楊柳恐讓花蓮堰塞湖潰堤　縣府將撤7村

颱風楊柳逼近黃偉哲嚴令防颱整備低窪區加強戒備物資全數到位

颱風楊柳逼近黃偉哲嚴令防颱整備低窪區加強戒備物資全數到位

關鍵字：

楊柳颱風中颱水災

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊柳衝向台灣影響時間提前了！

知名美妝部落客荔枝兒離世

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

楊柳颱風「周三最有感」　5地區強風大雨

美妝部落客Liz 36歲離世！無名小站起家

楊柳加速又南修！　最新動向曝

台北有望颱風假？8縣市暴風侵襲率破8成

黃國昌表態選新北市長　藍：黨內人才濟濟

荔枝兒最後身影！　貼心幽默「教眼鏡妝」網淚崩

Costco也要搶工程師！年薪破670萬還不用賣肝

楊柳將殺到！7地暴風侵襲率破9成

楊柳直撲台灣！粉專點名這些地區「12小時強風大雨」

17歲女搭車返家遇死劫　家屬暴怒痛毆計程車運將

楊柳直撲台灣恐「一箭穿心」！最劇烈風雨時程曝

更多

最夯影音

更多

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

17歲女遭撞死！遺體相驗父崩潰大哭　家屬見司機現身怒喊：跪下

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面