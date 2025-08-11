楊柳來勢洶洶！粉專曝「各國最新預測路徑」　一票人崩潰洗版

記者周亭瑋／綜合報導

楊柳颱風路徑南調，預估周三迎來最劇烈影響，且從南花蓮至台東一帶登陸機率最高。粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早PO出最新的各國預測路徑，表示趨近一致，差異不大；同時，也提醒民眾做好防颱準備。

▲楊柳颱風各國路徑預報圖。（圖／翻攝自臉書／台灣颱風論壇｜天氣特急）

粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早發文，貼出楊柳颱風的各國路徑預報圖，表示「楊柳撐過今天後，接下來環境會稍微改善，強度逐漸增強後維持，直到登陸。」

粉專也不忘提醒，「花東、南部地區的朋友，做好防颱準備囉！」

▲楊柳颱風路徑潛勢預測圖。（圖／氣象署提供）

對此，大票網友洗版哀號，「最不想要的路徑」、「嘉義逃不掉了」、「怎麼台南都有份」、「花東又是搖滾區」、「南部已經禁不起摧殘了」、「真的不要再來了」、「穿心颱來了～速速通過！拜託」、「速度蠻快的」、「真要被搞到煩死了」。

另外，中央氣象署指出，楊柳颱風高機率在南花蓮至台東一帶登陸，其次為花蓮、宜蘭一帶，預計今天深夜到明天清晨發布海上警報，明天中午至下午發布陸上警報。

氣象署預報員官欣平也表示，楊柳颱風結構與前幾個季風低壓生長的颱風不同，強風及降雨都集中在暴風圈範圍內，將對登陸地點附近帶來強風豪雨。

