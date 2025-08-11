山東八旬翁深山走失近20小時　收養的狗守護直至獲救

▲山東一名81歲老人獨自進山後迷路，收養多年的狗狗不離不棄守在身旁，最終與主人一同被救援人員找到。（圖／上游新聞，下同）

大陸山東一名81歲老人在深山中走失將近20小時，最終在搜救隊和村民的努力下安全獲救。期間，老人收養多年的狗狗全程默默守在主人身邊，不叫不鬧，直到搜救人員抵達現場。

根據《上游新聞》及山東《觀威海》報導，家屬表示，這隻狗狗是老人兩、三年前收養的流浪犬，自那以後幾乎形影不離，無論老人到哪裡，都會緊緊跟隨。事發當天，老人獨自進入山區，疑因迷失方向未能返回，直到傍晚家人發現異常並報警求助。

當地應急部門立即組織搜救隊伍，連夜在山林中搜尋。由於地形複雜、夜間能見度低，救援難度極大。直到第二天中午，搜救人員終於在一處山谷找到老人，狗狗就趴在老人腳邊，眼神警惕地注視陌生人，但在確認安全後，才安靜地讓救援人員靠近。

經醫護人員檢查，老人身體雖有輕微脫水與疲勞，並無嚴重外傷，已由家屬接回休養。搜救人員表示，狗狗在這次事件中發揮了重要作用，不僅陪伴老人，還可能幫助其保持冷靜與安全感。

事件在當地社區引發熱議，許多居民稱讚這隻狗狗的忠誠與靈性。動物行為專家指出，狗與主人長期建立的情感聯繫，使牠們在危險情況下往往選擇守護而非逃離。專家同時提醒，老年人單獨進入山區存在較高風險，應盡量攜帶通訊設備、飲水與食物，並通知家人行程，以便緊急狀況時及時定位與救援。

