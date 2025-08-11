　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

山東八旬翁深山走失近20小時　收養的狗守護直至獲救

山東一名81歲老人獨自進山後迷路，收養多年的狗狗不離不棄守在身旁，最終與主人一同被救援人員找到。（圖／上游新聞，下同）

▲山東一名81歲老人獨自進山後迷路，收養多年的狗狗不離不棄守在身旁，最終與主人一同被救援人員找到。（圖／上游新聞，下同）

圖文／CTWANT

大陸山東一名81歲老人在深山中走失將近20小時，最終在搜救隊和村民的努力下安全獲救。期間，老人收養多年的狗狗全程默默守在主人身邊，不叫不鬧，直到搜救人員抵達現場。

搜救隊在山谷發現老人時，狗狗安靜趴在主人腳邊守護，直到確認安全後才讓人靠近。

▲搜救隊在山谷發現老人時，狗狗安靜趴在主人腳邊守護，直到確認安全後才讓人靠近。

根據《上游新聞》及山東《觀威海》報導，家屬表示，這隻狗狗是老人兩、三年前收養的流浪犬，自那以後幾乎形影不離，無論老人到哪裡，都會緊緊跟隨。事發當天，老人獨自進入山區，疑因迷失方向未能返回，直到傍晚家人發現異常並報警求助。

當地應急部門立即組織搜救隊伍，連夜在山林中搜尋。由於地形複雜、夜間能見度低，救援難度極大。直到第二天中午，搜救人員終於在一處山谷找到老人，狗狗就趴在老人腳邊，眼神警惕地注視陌生人，但在確認安全後，才安靜地讓救援人員靠近。

老人與收養多年的狗狗感情深厚，意外走失期間，牠始終在主人身邊守候。

▲老人與收養多年的狗狗感情深厚，意外走失期間，牠始終在主人身邊守候。

經醫護人員檢查，老人身體雖有輕微脫水與疲勞，並無嚴重外傷，已由家屬接回休養。搜救人員表示，狗狗在這次事件中發揮了重要作用，不僅陪伴老人，還可能幫助其保持冷靜與安全感。

事件在當地社區引發熱議，許多居民稱讚這隻狗狗的忠誠與靈性。動物行為專家指出，狗與主人長期建立的情感聯繫，使牠們在危險情況下往往選擇守護而非逃離。專家同時提醒，老年人單獨進入山區存在較高風險，應盡量攜帶通訊設備、飲水與食物，並通知家人行程，以便緊急狀況時及時定位與救援。

山東一名81歲老人獨自進山後迷路，收養多年的狗狗不離不棄守在身旁，最終與主人一同被救援人員找到。（圖／微博）

▲山東一名81歲老人獨自進山後迷路，收養多年的狗狗不離不棄守在身旁，最終與主人一同被救援人員找到。（圖／微博）

延伸閱讀
70歲妻倒地！失智夫喊「這是誰」沒急救　8千萬遺產引繼承課題
老公月收近10萬不上繳！妻惱羞「想養小三？」　一票人酸：不要臉
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 6931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
8歲陸童當「榜一大姐」！　家長崩潰：戶頭剩50塊錢
快訊／沈玉琳再發聲！ 　曝轉院內幕
韓國知名飯店春光外洩！女客「裸體泡桑拿」全看光
楊柳來勢洶洶！粉專曝「各國最新預測路徑」
快訊／TPBL選秀狀元出爐　攻城獅挑中劉丞勳
重訊待宣布　上曜8月12日起暫停交易
楊柳要來了！一票南部人怕爆哀號：才剛看到太陽

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

8歲陸童當「榜一大姐」！　家長崩潰：突然發現戶頭剩50塊錢

陸夫妻離婚原因超扯！夫抱怨沒吃到雞蛋　妻尖叫掀翻餐桌回娘家　

山東八旬翁深山走失近20小時　收養的狗守護直至獲救

遇水則發！　女子為避雨進彩券行…竟「順手刮中416萬元」

票房破22億！「南京照相館」取材日軍真實罪證　破陸暑期歷史片紀錄

兩岸青年齊聚福州「重走」科舉路

體驗冠豸山、共抬遊大龍　兩岸少棒情誼在連城綻放

「基建狂魔」成立新藏鐵路公司　欲打通中國最大兩省由和田直達拉薩

美俄元首阿拉斯加峰會　歐洲憂被邊緣化：可能成為歷史的注腳

中駐印大使館公使換人　郭策擁商務部背景「精通」國際商務

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

17歲女遭撞死！遺體相驗父崩潰大哭　家屬見司機現身怒喊：跪下

大聲古早味零食ASMR　JYP：現在賣這個肯定沒人要吃XD

【家暴男北車動粗】雨傘狂毆、當街拖妻！熱心民眾圍上錄影蒐證

伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」

新娘弟身穿白紗！新郎轉頭遭擁抱強吻XD

8歲陸童當「榜一大姐」！　家長崩潰：突然發現戶頭剩50塊錢

陸夫妻離婚原因超扯！夫抱怨沒吃到雞蛋　妻尖叫掀翻餐桌回娘家　

山東八旬翁深山走失近20小時　收養的狗守護直至獲救

遇水則發！　女子為避雨進彩券行…竟「順手刮中416萬元」

票房破22億！「南京照相館」取材日軍真實罪證　破陸暑期歷史片紀錄

兩岸青年齊聚福州「重走」科舉路

體驗冠豸山、共抬遊大龍　兩岸少棒情誼在連城綻放

「基建狂魔」成立新藏鐵路公司　欲打通中國最大兩省由和田直達拉薩

美俄元首阿拉斯加峰會　歐洲憂被邊緣化：可能成為歷史的注腳

中駐印大使館公使換人　郭策擁商務部背景「精通」國際商務

昱台國際上半年EPS1.37元　下半年估可在東南亞市場發揮在地優勢

張競／3104艦進塢得切除艦艏　南海軍艦互撞是觀察戰損修護的時機

「正妹女大生」閃電進軍拍AV！　達人讚：笑容100分

BMW「新年式1系列」官網上架！售價不變、高階車型配備升級

楊柳颱風逼近！　黃偉哲緊急召開防颱會議籲市民提早防範

快訊／沈玉琳突發聲揭病況「高強度化療中」！ 　三總轉院台大內幕曝

密集恐懼慎入！上萬燕子停滿旗山老街電線　居民：沒看過那麼多

清心福全聯名變種吉娃娃推新周邊　有萌梗黑T、 行李箱貼

幕後／無視盧秀燕「考慮不選黨魁」消息　朱立倫內部會議堅持交棒

台中海洋館8/21試營運！2公共藝術品先看　鄰近景點一次收

圍毆畫面曝！17歲女搭車返家遇死劫　家屬暴怒痛揍計程車運將

大陸熱門新聞

代孕機器人」傳一年內問世 可十月懷胎完成受孕分娩全過程

男菜市場擺攤送「80萬現金」！警一查錢全是真的

水果被嫌賣太貴　百果園老董：教育消費者

女童游泳「左腿遭排水口吸住」！母崩潰目睹愛女溺斃

坐月子遭硬上　陸人妻不堪家暴殺夫判15年

第3種六代機疑亮相　陸官媒:美媒矇了

華爾街日報：中共中聯部部長劉建超被帶走調查

花30元人民幣在摩天大樓「假裝上班」 假裝同事、假裝老闆都來了

盜晶片技術！尊湃員工白天在華為，晚上去新公司

今年金廈「小三通」旅客數已破百萬

票房破22億！南京照相館取材日軍真實罪證

海南帥警跳海救人！濕身照瘋傳

陸官媒批輝達H20：不安全、不先進、不環保

陸14歲少女遭霸凌拍片 警方時隔11天才公佈處置...母親氣到暈倒

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊柳衝向台灣影響時間提前了！

知名美妝部落客荔枝兒離世

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

楊柳颱風「周三最有感」　5地區強風大雨

美妝部落客Liz 36歲離世！無名小站起家

楊柳加速又南修！　最新動向曝

台北有望颱風假？8縣市暴風侵襲率破8成

黃國昌表態選新北市長　藍：黨內人才濟濟

荔枝兒最後身影！　貼心幽默「教眼鏡妝」網淚崩

楊柳直撲台灣恐「一箭穿心」！最劇烈風雨時程曝

彰化女童舌頭、咽喉消失　高大成分析原因

17歲女搭車返家遇死劫　家屬暴怒痛毆計程車運將

楊柳直撲台灣！粉專點名這些地區「12小時強風大雨」

楊柳逼近又變強！11縣市暴風侵襲率破7成

Costco也要搶工程師！年薪破670萬還不用賣肝

更多

最夯影音

更多

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面