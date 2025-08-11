打造台東成為南島文化原鄉　文化處出版世遺繪本

▲《雲之此端‧彼端》繪本發表會。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣南島文化資源豐富，縣府文化處與國立台灣史前文化博物館合作，將世界遺產潛力點之一的國定卑南遺址多年研究成果，集結出版《雲之此端‧彼端-卑南陶器故古雲紋印記探索》中、英雙語繪本，並於11日下午在台町藝文中心1樓舉行書發表會。



台東縣政府文化處長李吉崇表示，台東縣擁有豐富的南島文化資源，國定卑南遺址不但是台東縣重要文化景點，更是世界遺產潛力點之一，在縣府團隊的努力下，我們始終跟史前館保持合作關係，今天有幸跟大家分享合作成果：《雲之此端‧彼端》繪本出版。



台東縣政府近年來推動南島文化原鄉政策，首重豐富個人南島經驗，並且向外拓展與世界南島語族的交流互動。因此繪本出版以中、英文雙語呈現，希望讓國內外讀者能夠深刻了解台東縣的南島文化底蘊。未來也將把繪本配送到台東大學、縣內高中職、鄉鎮市圖書館典藏及各大書市進行推廣。



繪本作者史前館副研究員葉美珍及其團隊，歷經多年對卑南遺址出土陶器(片)上的古雲紋進行探究，發現本土卑南文化與海外的越文化，早在數千年前就已在台東進行文化交流，以出土陶器(片)的捲雲紋做為切入角度，並以繪本方式向我們訴說一則精彩故事：台東早在數千年前就是海外文化的交流地。卑南文化人的陶器製作風格更是因此受到外來越文化的影響啟發，開創了三和文化的鐵器文明時代。新石器時代與鐵器時代的轉變過程，成為繪本故事主軸之一。