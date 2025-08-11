很多人還不知道！新竹「這隧道」禁止變換車道　違者最高罰6000元

▲西濱台61線快速公路新竹縣鳳鼻尾隧道，新劃設禁止變換車道的「雙白實線」。（圖／新竹工務段提供）

圖文／CTWANT

西濱台61線快速公路新竹縣鳳鼻尾隧道路段，今年7月發生嚴重事故，一輛聯結車疑似超車不當，失控自撞後又撞擊車道上轎車，釀1死1傷慘劇，因此新竹縣政府和交通部公路局北區養護工程分局現勘討論，決定在隧道內劃設禁止變換車道的「雙白實線」，違規最重可罰6000元。

事情發生在7月6日上午9時37分，新豐鄉台61鳳鼻尾隧道62.1K由南往北方向，一輛聯結車原本行駛在內側車道，變換車道時疑似車速過快，要閃前方轎車，直接往右側車道切，先撞上外側護欄，又往左切，但後方車板甩尾再撞護欄，最後整台車失控夾擊左方轎車。73歲轎車駕駛只有輕傷，但聯結車駕駛重傷宣告不治。

新竹縣警察局7月17日邀集相關單位進行會勘，決議隧道內禁止變換車道，南北雙向均劃設雙白實線。公路局北區養護工程分局新竹工務段指出，鳳鼻尾隧道平均每日交通量約1萬4000餘輛，考量隧道口緊接著就是銜接高速公路的交流道，因此北上出口前400公尺仍保留虛線供變換車道，並於隧道入口增設警示牌。

警方提醒，根據「道路交通管理處罰條例」，於快速公路未依規定變換車道者，可對駕駛人處3000元以上6000元以下罰鍰。另外，鳳鼻尾隧道為台61線與台15線共構路段，隧道內的台61線內側車道，速限70；台15線外側車道設有區間測速科技執法，速限60。

