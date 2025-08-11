　
社會 社會焦點 保障人權

日台協會認證台灣扒手猖獗！刑事局掌握1男3女　曝近5年數據

▲▼刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲刑事局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

日前日本台灣交流協會發出「台灣扒手警告」，日方指出：近期台灣多個觀光景點接連發生日本旅客遭竊案件，特別是在夜市等人潮密集區域，已有多名日本遊客受害，日台協會特此警告：赴台旅遊的日本民眾務必加強個人財物安全管理。刑事警察局11日秀出刑案數據，指今年1至7月底日籍人士在台遭竊案件共計14件，遭竊物品包含新台幣、日幣、皮夾、信用卡等卡類及智慧型手機等。

其中扒竊案件以台北市、新北市轄內市場、夜市發生案件占比最高，發生時間集中於5月份，多發生於老街、商圈、夜市及大眾運輸工具上，尤以士林夜市、九份、永康街及台北捷運中山站等地較易發生，犯嫌常以推擠、拉開背包拉鍊或割破外衣等方式竊取財物，機動性高、行竊手法熟練。

根據台灣刑事案件資料統計年報數據，2022年日本人來台遭竊案件數僅有1件、2023年有5件、到2024年達到11件、今年光是1~7月就已有14件竊案，顯見日本民眾來台旅遊遭扒竊數量確實有微幅增加趨勢。

刑事局指出，依據旅客報案資料，經過濾犯嫌資料比對，已掌握涉案外籍犯嫌1男3女；為有效遏止觀光點扒竊案件，各轄區員警已同步針對高風險區域強化防制與偵辦作為，包含加強巡邏提升見警率、設置多國語言防竊宣導立牌與小卡；並協調商家調整或增設監視器鏡頭，並透過與移民署、航空警察局等單位合作，統合跨轄偵查資源，聚焦扒竊集團與慣竊案件。

刑事局允諾，會加強宣導來台旅客應提高防竊意識，呼籲民眾、來台遊客將貴重物品置於有拉鍊的前側口袋或防盜腰包中，並分散存放現金與證件；在人潮擁擠處，避免邊走邊使用手機或翻找包包，並隨時留意異常碰撞或推擠情況，一旦發現財物遭竊，務必立即就近報案，以便警察機關迅速展開調查，掌握線索並提高破案機率。

08/10 全台詐欺最新數據

404 1 6931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／鄭麗君宣布：成立線上專區　台美關稅談判會公開沒有黑箱
快訊／鄭麗君宣示：台美關稅談判爭取再降稅率＋不要疊加
捐款人崩潰！2.6億善款「僅4%做公益」
黃國昌表態選新北市長！藍委提可比民調　洪孟楷：但勿重蹈202
LIVE／台灣怎因應關稅疊加「20＋N」？　鄭麗君出面說明
楊柳颱風要來了！放颱風假機率高？專家點名2區雨最猛

日台交流協會：台灣扒手橫行　多人受害

日本台灣交流協會的日文官網近日發布公告，指出有許多日本人在台灣旅遊時遭扒手偷竊，呼籲日本人到台灣旅遊務必加強貴重品管理，尤其是到夜市或其他人潮密集的景點時，公告也提醒如何預防詐騙事件，以及避免被迫成為特殊詐騙的實施者。

偷遍南台灣　「徒步大盜」嘉義落網

民眾黨員工偷25萬攝影器材　判刑10月

快訊／刑事局9高階警官異動　下周將統一辦理離到職

南北黑幫串聯搞詐騙！酒店妹旁聽「太好賺」也加入

日台交流協會刑事局扒手竊盜

