日台協會認證台灣扒手猖獗！刑事局掌握1男3女　曝近5年數據

▲刑事局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

日前日本台灣交流協會發出「台灣扒手警告」，日方指出：近期台灣多個觀光景點接連發生日本旅客遭竊案件，特別是在夜市等人潮密集區域，已有多名日本遊客受害，日台協會特此警告：赴台旅遊的日本民眾務必加強個人財物安全管理。刑事警察局11日秀出刑案數據，指今年1至7月底日籍人士在台遭竊案件共計14件，遭竊物品包含新台幣、日幣、皮夾、信用卡等卡類及智慧型手機等。

其中扒竊案件以台北市、新北市轄內市場、夜市發生案件占比最高，發生時間集中於5月份，多發生於老街、商圈、夜市及大眾運輸工具上，尤以士林夜市、九份、永康街及台北捷運中山站等地較易發生，犯嫌常以推擠、拉開背包拉鍊或割破外衣等方式竊取財物，機動性高、行竊手法熟練。

根據台灣刑事案件資料統計年報數據，2022年日本人來台遭竊案件數僅有1件、2023年有5件、到2024年達到11件、今年光是1~7月就已有14件竊案，顯見日本民眾來台旅遊遭扒竊數量確實有微幅增加趨勢。

刑事局指出，依據旅客報案資料，經過濾犯嫌資料比對，已掌握涉案外籍犯嫌1男3女；為有效遏止觀光點扒竊案件，各轄區員警已同步針對高風險區域強化防制與偵辦作為，包含加強巡邏提升見警率、設置多國語言防竊宣導立牌與小卡；並協調商家調整或增設監視器鏡頭，並透過與移民署、航空警察局等單位合作，統合跨轄偵查資源，聚焦扒竊集團與慣竊案件。

刑事局允諾，會加強宣導來台旅客應提高防竊意識，呼籲民眾、來台遊客將貴重物品置於有拉鍊的前側口袋或防盜腰包中，並分散存放現金與證件；在人潮擁擠處，避免邊走邊使用手機或翻找包包，並隨時留意異常碰撞或推擠情況，一旦發現財物遭竊，務必立即就近報案，以便警察機關迅速展開調查，掌握線索並提高破案機率。

