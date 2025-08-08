　
社會 社會焦點 保障人權

柯文哲被收押！民眾黨員工偷25萬攝影器材賤賣7萬　判刑10月

▲▼台灣民眾黨中央黨部門面外觀。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣民眾黨中央黨部門面外觀。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

台灣民眾黨去年（2024年）因時任主席柯文哲涉犯京華城等案被偵辦、正值兵荒馬亂之際，卻遭人偷走黨部價值25萬餘元的攝影器材，報案查出竟是王姓男黨工所為、賤賣得手7萬餘元全花光，王認罪辯稱離婚缺錢養小孩，台北地院依竊盜罪判他10月徒刑、得易科罰金，可上訴。

去年8月30日，偵辦京華城、政治獻金等案的台北地檢署，指揮廉政署搜索約談柯文哲，位於北市南京東路台玻大樓內的柯文哲辦公室、民眾黨中央黨部等處也被檢廉調取證物，黨公職忙著對外聲援柯、批政治介入司法打壓，對內努力安撫士氣、穩住陣腳。

但去年11月間，柯文哲於偵查中被羈押約2個月時，民眾黨發現文宣部保管的1台價值約8萬元數位單眼相機主機，以及5組價值各2、3萬餘元的相機鏡頭，均不翼而飛，損失共25萬餘元。

當時民眾黨中央黨部與相關機構，包括木可公關行銷公司、台灣眾望關懷基金會、台灣新故鄉智庫等，分散租用台玻大樓1樓至3樓，柯文哲兒子柯傅堯掛名負責人的「智堯資訊傳媒有限公司」也登記在此處，部分工作人員互通，門禁不嚴。

警方接獲民眾黨報案，報請北檢指揮偵辦，經調閱監視畫面，查出時任民眾黨中央黨部資訊專員的34歲王姓黨工，於去年9月26日、10月5日與6日，11天內分3次偷走相機器材後，立刻騎機車帶去賤賣給攝影器材業者，得手共7萬餘元。

先前已有竊盜前科的王男到案認罪，聲稱離婚缺錢扶養2名年幼子女、負擔壓力大，當時3樓黨部正在搬家，他趁黨部只有他一人上班剪片、四下無人之際行竊，至於贓款已花光。

法官考量王男雖認罪，但至今沒跟民眾黨和解，加上他已有竊盜前科，仍任意竊取他人物品，法治觀念淡薄，所為實屬不該，將他所犯3個竊盜罪各判刑4月到6月，合併應執行10月徒刑、得易科罰金，可上訴。

08/07 全台詐欺最新數據

