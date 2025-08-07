　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／曾寫《天堂》外掛遊戲　幫詐團架網站賺翻！工程師照片曝光

▲幫東南亞詐團架站詐騙民眾的工程師黃鶴樓。（圖／記者張君豪翻攝）

▲幫東南亞詐團架站詐騙民眾的工程師黃鶴樓。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

新北地方檢察署指揮刑事局國際刑警科，會同美國國土安全調查署台北辦、新北警永和分局及北市警刑大，聯手破獲一起大型跨境假投資詐騙案。刑事局當時鎖定台灣最猖獗氾濫的假投資詐騙調查，成功查獲幫東南亞詐團架設假投資網站、APP，吸引眾多民眾被騙的IT犯罪集團，分別於今年1月、4月及5月在北部地區執行三波查緝行動，逮捕索拉爾國際有限公司負責人黃鶴樓及梁姓系統商、吳姓金主等人到案。

▲警方宣布破獲以工程師黃鶴樓為首的投資詐騙網站架設集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲幫東南亞詐團架站詐騙民眾的共犯，系統商梁男。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局表示，本案起源2024年4月，警方破獲新北市土城區一處社區大樓內的詐騙機房。該機房透過虛構的「TIFFIN」、「arbutuse.com」、「FORTRESS」等網站，假藉投資名義對外招攬資金。警方透過165反詐騙平台接獲情報後，鎖定涉案網域皆由美國網域公司註冊，隨即請求美國國土安全調查署協助調閱相關註冊資料與IP登入紀錄，並配合虛擬貨幣幣流分析，逐步掌握幕後金流及技術來源。

警方追查發現，詐團由吳男（51歲）擔任金主、設立科技公司與創意公司，並指派具有資訊背景的黃鶴樓任公司負責人，據傳黃鶴樓在遊戲設計業界頗有名氣，他替知名遊戲《天堂》撰寫得專屬外掛程式至今仍為玩家津津樂道，並曾引進日商萬代的限量遊戲商品，多年前自組遊戲設計工作室，自許希望能幫台灣人設計出在讓日本業界認同發行的遊戲軟體。

▲警方宣布破獲以工程師黃鶴樓為首的投資詐騙網站架設集團。（圖／記者張君豪翻攝）

知情者透露，黃鶴樓約10年前踏進網路遊戲設計界意氣風發、充滿熱誠，但卻不敵業界公版遊戲發行成本低，遊戲壽命周期短的削價競爭，面對工作室每月近百萬元的固定開支出，他只能妥協轉開發網路博弈遊戲，也因此認識涉黑有詐團背景的板橋吳男當金主。

黃鶴樓為填補工作室資金漏洞，曾數度向吳男調頭寸，積欠債務約在數百到近千萬元之譜，後來除了開發容易賺錢的博弈遊戲，也透過梁姓系統商承包國內及柬埔寨詐騙機房的網站製作與技術服務，據傳他跟詐團以每個詐騙投資網站3-5千元代價開發架設維護。

近年台警查緝封停境外詐騙投資網站速度很快，黃鶴樓生意最好時期每天手上最少有3-4百個網站要維護，被封停的網站要換網址重開，但對資訊管理網路專業的黃男來說，只是做好異地備分和重新上架的兩個動作，讓詐團網站重開1個網站收5千，一天最少3-400個網站要幫忙維修上架，與東南亞詐團合作1天最少就是1百多萬的收入，苦心開發遊戲的黃嫌看到新藍海，他為了設計遊戲苦心孤詣不斷燒掉積蓄，卻發現幫詐團做事，團隊每月都是上千萬元的收入，而且毫無難度，且訂單源源不絕。

梁姓系統商和黃男指揮多名工程師，依照指示開發大量假投資網站，行騙對象涵蓋全台。警方研判，從2024年以來，該集團已製作超過7百個詐騙網站，造成逾3百名台灣民眾受騙，初估詐騙金額超過新台幣數億元。

刑事局會同美國國土安全署幹員調取這些網域的IP 上網註冊資料後，依涉犯詐欺，洗錢防制法等罪嫌將上述涉案人移送，包含金主吳男和系統商梁男及3名工程師共5人遭新北地方法院認為惡性重大，裁定羈押禁見，黃鶴樓則在今年因協助詐團架設網站釀生眾多被害人及財損，台中地院一審判他6年8月徒刑。

獨／汐止夫妻雙亡現場發現安眠藥　檢警釐清有無加工自殺

獨／汐止夫妻雙亡今相驗　「被害人遭詐騙沒附卷」警挨批蒐證不齊

 北市罷團驚傳遭暴力攻擊　男子揮拳「文山退葆」慘遭壓制逮捕

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 3 3089 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
風災滿月1／「只求一個遮風避雨地方」　丹娜絲掀起「國有地」難
鹿希派校花女友遭疑懷孕...出面曝真相
爸無視滑水道警告　抱6歲兒被高速踢爆肝臟
又見神鬼女會計！A走機車經銷款5千萬買房　丈夫兒子幫洗錢　
黃珊珊為柯文哲作證！痛批檢方「扭曲證詞」
到機場才發現「航空公司停業了」 ！她傻眼：解鎖人生

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／宜蘭驚險車禍！休旅車計程車對撞起火　5人受傷送醫

父肚子痛送醫！台南警火速開道　7分鐘護送到醫院

京華城案黃珊珊作證　「威京小沈」到底給了什麼...檢撤回發問

台南柳營廠房怪手機具起火　消防6車10人迅速撲滅

快訊／高雄砂石車撞電線桿！車體嚴重變形　駕駛命危受困待救援

獨／曾寫《天堂》外掛遊戲　幫詐團架網站賺翻！工程師照片曝光

高雄大貨車「爆頭」紅綠燈！吊臂忘收釀禍　燈桿歪腰慘狀曝

快訊／台積電內鬼案3工程師不服羈押提抗告　最高法院駁回確定

不爽被爆料有小三！移工放火燒宿舍虐殺同鄉　國民法官判15年

台東市康樂橋轎車猛撞對向護欄　肇事駕駛跑了

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【火海中的絕望】他困9樓陽台無助呼救... 下一秒被火活活吞噬QQ

【網紅鳳梨飲料店遭潑糞】2男到案稱「店員口氣差」

【退房遇死神】80歲計程車司機暴衝！遊客遭撞半身粉碎QQ #香港

【逃了個寂寞】他逃盤查5分鐘慘吞18萬罰金！ 員警：你沒通，在跑什麼？

快訊／宜蘭驚險車禍！休旅車計程車對撞起火　5人受傷送醫

父肚子痛送醫！台南警火速開道　7分鐘護送到醫院

京華城案黃珊珊作證　「威京小沈」到底給了什麼...檢撤回發問

台南柳營廠房怪手機具起火　消防6車10人迅速撲滅

快訊／高雄砂石車撞電線桿！車體嚴重變形　駕駛命危受困待救援

獨／曾寫《天堂》外掛遊戲　幫詐團架網站賺翻！工程師照片曝光

高雄大貨車「爆頭」紅綠燈！吊臂忘收釀禍　燈桿歪腰慘狀曝

快訊／台積電內鬼案3工程師不服羈押提抗告　最高法院駁回確定

不爽被爆料有小三！移工放火燒宿舍虐殺同鄉　國民法官判15年

台東市康樂橋轎車猛撞對向護欄　肇事駕駛跑了

女星「無表情演技」遭批害了楊洋！《凡人修仙傳》2女角恐成敗筆

3局都錯失局點！林昀儒WTT冠軍賽不敵球王林詩棟　吞對戰9連敗

除了麥香「10元能買到啥？」　一票神人曝清單：可以吃5支

大陸第三款六代機疑曝光　傳由「國防七子」西工大設計

中央、地方執政遭遇困境　綠營政權存續受考驗

腳水腫瞬間矮肥短？營養師曝「美腿套餐」讓你擁有纖細小腿

鹿希派校花女友遭疑懷孕...出面曝真相　吳宗憲大讚準媳婦：很難得

男女霸住房子「露台掛狗皮」髒到爆　房東：正常人都受不了

放火直播狠批家寧被酸「賺厭女流量」　他親上火線反擊：道德綁架

快訊／宜蘭驚險車禍！休旅車計程車對撞起火　5人受傷送醫

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

社會熱門新聞

「X！你還給我笑」柯文哲發飆痛罵檢方

快訊／桃園高壓電塔離奇掛屍！4特搜成功吊掛遺體

花上億買2豪宅！台積電內鬼多金嚇到同事

懷胎6個月...高雄孕婦被推入水溝性侵！

屍體掛60米電纜　手法曝光：用身體重量滑動

單親媽自摔亡　男友自責情緒低落尋短

台積2奈米機密從星巴克流出　遭酸手法爛爆

爆粗口摔水瓶！柯文哲大暴走20分鐘還原

龜山高壓電塔掛男屍！死亡超過3天身分曝

移工詭掛「20F高電線亡」！特搜隊搬屍畫面曝

柯文哲飆罵檢察官　北檢嚴正譴責

狠父「洗車場氣槍」殺幼女奇案　台大醫戳破謊言

出遊吵架人妻吞安眠藥飇車！撞死無辜婦

青鳥女神淪小三！　與人夫爽20多次「無縫懷孕」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

快訊／川普：台積電投資2000億美元

衝過去抱抱煞不住　女推男一起墜樓

沈玉琳血癌！譚敦慈弟「健檢1紅字」就確診　醫示警：男生要注意

「X！你還給我笑」柯文哲發飆痛罵檢方

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

沈玉琳確診血癌...芽芽發聲了　吳宗憲曝他瘦剩骨頭

沈玉琳確診血癌　憲哥：他是生命鬥士

長榮航空航班艙壓異常　掛「緊急代碼7700」返回桃機

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

快訊／桃園高壓電塔離奇掛屍！4特搜成功吊掛遺體

花上億買2豪宅！台積電內鬼多金嚇到同事

沈玉琳罹血癌！高凌風放棄治療1年後離世

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

獨／沈玉琳檢驗確認「血癌」

更多

最夯影音

更多

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面