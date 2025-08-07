獨／曾寫《天堂》外掛遊戲　幫詐團架網站賺翻！工程師照片曝光

▲幫東南亞詐團架站詐騙民眾的工程師黃鶴樓。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

新北地方檢察署指揮刑事局國際刑警科，會同美國國土安全調查署台北辦、新北警永和分局及北市警刑大，聯手破獲一起大型跨境假投資詐騙案。刑事局當時鎖定台灣最猖獗氾濫的假投資詐騙調查，成功查獲幫東南亞詐團架設假投資網站、APP，吸引眾多民眾被騙的IT犯罪集團，分別於今年1月、4月及5月在北部地區執行三波查緝行動，逮捕索拉爾國際有限公司負責人黃鶴樓及梁姓系統商、吳姓金主等人到案。

▲幫東南亞詐團架站詐騙民眾的共犯，系統商梁男。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局表示，本案起源2024年4月，警方破獲新北市土城區一處社區大樓內的詐騙機房。該機房透過虛構的「TIFFIN」、「arbutuse.com」、「FORTRESS」等網站，假藉投資名義對外招攬資金。警方透過165反詐騙平台接獲情報後，鎖定涉案網域皆由美國網域公司註冊，隨即請求美國國土安全調查署協助調閱相關註冊資料與IP登入紀錄，並配合虛擬貨幣幣流分析，逐步掌握幕後金流及技術來源。

警方追查發現，詐團由吳男（51歲）擔任金主、設立科技公司與創意公司，並指派具有資訊背景的黃鶴樓任公司負責人，據傳黃鶴樓在遊戲設計業界頗有名氣，他替知名遊戲《天堂》撰寫得專屬外掛程式至今仍為玩家津津樂道，並曾引進日商萬代的限量遊戲商品，多年前自組遊戲設計工作室，自許希望能幫台灣人設計出在讓日本業界認同發行的遊戲軟體。

知情者透露，黃鶴樓約10年前踏進網路遊戲設計界意氣風發、充滿熱誠，但卻不敵業界公版遊戲發行成本低，遊戲壽命周期短的削價競爭，面對工作室每月近百萬元的固定開支出，他只能妥協轉開發網路博弈遊戲，也因此認識涉黑有詐團背景的板橋吳男當金主。

黃鶴樓為填補工作室資金漏洞，曾數度向吳男調頭寸，積欠債務約在數百到近千萬元之譜，後來除了開發容易賺錢的博弈遊戲，也透過梁姓系統商承包國內及柬埔寨詐騙機房的網站製作與技術服務，據傳他跟詐團以每個詐騙投資網站3-5千元代價開發架設維護。

近年台警查緝封停境外詐騙投資網站速度很快，黃鶴樓生意最好時期每天手上最少有3-4百個網站要維護，被封停的網站要換網址重開，但對資訊管理網路專業的黃男來說，只是做好異地備分和重新上架的兩個動作，讓詐團網站重開1個網站收5千，一天最少3-400個網站要幫忙維修上架，與東南亞詐團合作1天最少就是1百多萬的收入，苦心開發遊戲的黃嫌看到新藍海，他為了設計遊戲苦心孤詣不斷燒掉積蓄，卻發現幫詐團做事，團隊每月都是上千萬元的收入，而且毫無難度，且訂單源源不絕。

梁姓系統商和黃男指揮多名工程師，依照指示開發大量假投資網站，行騙對象涵蓋全台。警方研判，從2024年以來，該集團已製作超過7百個詐騙網站，造成逾3百名台灣民眾受騙，初估詐騙金額超過新台幣數億元。

刑事局會同美國國土安全署幹員調取這些網域的IP 上網註冊資料後，依涉犯詐欺，洗錢防制法等罪嫌將上述涉案人移送，包含金主吳男和系統商梁男及3名工程師共5人遭新北地方法院認為惡性重大，裁定羈押禁見，黃鶴樓則在今年因協助詐團架設網站釀生眾多被害人及財損，台中地院一審判他6年8月徒刑。

