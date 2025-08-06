北市和平東路轎車連環撞畫面曝！27歲駕駛無照　倒楣騎士重傷

記者張君豪／台北報導

北市大安區6日13時許發生一起連環車禍！一名陳姓男子（27歲）駕駛自小客車沿和平東路東向行駛時，疑似因頭暈未注意前方狀況，先撞上前方停等紅燈的許姓男子（65歲）的自小客車，隨後車輛失控，再波及同向第二車道蘇姓男子（50歲）的機車及前方4部轎車，造成6輛轎車與1輛機車受損。

▲北市大安區連環追撞，騎士受困車底送醫。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

大安警方指出，事故共造成2人受傷。肇事駕駛陳男被送往北醫，無明顯傷勢；受波及的蘇姓機車騎士傷勢較重，送往國泰醫院急救。醫師初步檢查顯示，蘇男全身擦挫傷，並有背部脊椎及右側肋骨骨折，伴隨輕微內出血，所幸意識清楚，暫無生命危險。

警方表示，肇事陳姓駕駛是否涉及酒駕或毒駕仍待檢驗釐清，但陳無照駕駛，已依規定舉發並扣車。大安分局呼籲，駕駛人若出現身體不適，應立即停靠路邊休息，避免勉強上路；尤其在車流量大時，更應減速慢行並保持安全車距，以保障自身與其他用路人安全。

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