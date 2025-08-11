　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

張國煒再傳捷報！北院裁定長榮等4公司　要付他160億元股利

張國煒狀告遺囑執行人，聲請長榮海運、長榮航、長榮儲運、長榮國際等4家公司股利、股息定暫時狀態處分，一審判決張國煒勝訴。（本刊資料照）

▲張國煒狀告遺囑執行人，聲請長榮海運、長榮航、長榮儲運、長榮國際等4家公司股利、股息定暫時狀態處分，一審判決張國煒勝訴。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

長榮張家爭產案又有最新進展，本刊調查，星宇航空董事長張國煒狀告遺囑執行人，聲請長榮海運、長榮航、長榮儲運、長榮國際等4家公司股利、股息定暫時狀態處分，7月中一審判決出爐，北院判決張國煒勝訴，「若照總裁（張榮發）遺囑，張國煒將可拿回約160億元股利、股息，不過該案僅為一審，預期仍會上訴。」法界人士表示。

長榮張家爭產官司持續對戰，張榮發過世迄今已逾九年，但張榮發四個兒子爭產案仍未告一段落，張榮發過世前留下「四子（張國煒）單獨繼承」遺囑，引爆大房3個兒子與二房獨子張國煒遺囑攻防戰，由於遺產官司迄今仍未落幕，使得張榮發留下長榮海運、長榮航、長榮儲運、長榮國際等四家企業迄今仍未領取股利、股息。

張國煒因此再出招，狀告柯麗卿、劉孟芬、吳界源及戴錦銓四位遺囑執行人，要求四位遺囑執行人執行長榮海運、長榮航、長榮儲運、長榮國際等4家公司股利、股息定暫時狀態處分，「這四家公司屬於遺產一部分，產生股利、股息，也屬遺產的一部分，由於遺產尚未分割，因此遺囑執行人應盡管理、處分義務。」代表張國煒律師指出。

攤開長榮海運、長榮航、長榮儲運、長榮國際四家公司從張榮發2016年過世迄今，總計已有160億元股利、股息，「今年將超過《民法》股利5年請求權時效的現金股利高達5.28億元，股票股利15.81億元更早已過期，遺囑執行人明顯怠忽職守。」代表張國煒律師表示。

台北地院因此一審判決張國煒勝訴，「不過，由於該案涉及到遺囑執行人更換，雖然一審判決張國煒勝訴，但預期四名遺囑執行人應會提抗告，屆時張國煒也無法如願拿回約160億元股利、股息，若再以特留分計算，預期張國煒可拿回約93億元，剩下67億元將均分其他張榮發子女。」法界人士分析。


更多鏡週刊報導
【能率轉型有成1】「相信張國煒」讓他大賺　董俊毅多元投資事業版圖曝光
【K董拚航空十強】星宇風光上市公私兩得意　張國煒下一步曝光
【長榮遺產風暴1】張國煒討百億遺產　「該給我的不要霸占」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 6931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／鄭麗君宣布：成立線上專區　台美關稅談判會公開沒有黑箱
快訊／鄭麗君宣示：台美關稅談判爭取再降稅率＋不要疊加
捐款人崩潰！2.6億善款「僅4%做公益」
黃國昌表態選新北市長！藍委提可比民調　洪孟楷：但勿重蹈202
LIVE／台灣怎因應關稅疊加「20＋N」？　鄭麗君出面說明
楊柳颱風要來了！放颱風假機率高？專家點名2區雨最猛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

前方汽機車禮讓救護車先行　男騎士未注意狀況一頭撞上

「5F自拍」外流兒少、成人偷拍片！不甩衛福部下架令　3男收押

台七乙線警匪追逐10公里！男毒駕拒捕被送辦　再吞12萬罰款

賣地賺3000萬被騙4619萬　老翁誤信臉書投資「畢生積蓄」瞬間蒸發

捐款人崩潰！名模助兄吸2.6億僅4％做公益　買豪宅嗑侯布雄享樂

高雄都市傳說「霍爾阿伯」現況曝！浪跡街頭20年　1契機找到工作

日台協會認證台灣扒手猖獗！刑事局掌握1男3女　曝近5年數據

快訊／楊柳直撲台灣！福壽山、武陵農場8/12預警休園

快訊／捷運土城站外車禍　騎士自撞路緣斷2指+腿骨折送醫

桃園大貨車偏移車道　計程車遭擦撞撞路樹側翻！2人受傷

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

17歲女遭撞死！遺體相驗父崩潰大哭　家屬見司機現身怒喊：跪下

大聲古早味零食ASMR　JYP：現在賣這個肯定沒人要吃XD

【家暴男北車動粗】雨傘狂毆、當街拖妻！熱心民眾圍上錄影蒐證

新娘弟身穿白紗！新郎轉頭遭擁抱強吻XD

伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」

前方汽機車禮讓救護車先行　男騎士未注意狀況一頭撞上

「5F自拍」外流兒少、成人偷拍片！不甩衛福部下架令　3男收押

台七乙線警匪追逐10公里！男毒駕拒捕被送辦　再吞12萬罰款

賣地賺3000萬被騙4619萬　老翁誤信臉書投資「畢生積蓄」瞬間蒸發

捐款人崩潰！名模助兄吸2.6億僅4％做公益　買豪宅嗑侯布雄享樂

高雄都市傳說「霍爾阿伯」現況曝！浪跡街頭20年　1契機找到工作

日台協會認證台灣扒手猖獗！刑事局掌握1男3女　曝近5年數據

快訊／楊柳直撲台灣！福壽山、武陵農場8/12預警休園

快訊／捷運土城站外車禍　騎士自撞路緣斷2指+腿骨折送醫

桃園大貨車偏移車道　計程車遭擦撞撞路樹側翻！2人受傷

玉山金今年挑戰賺300億　保德信投信10月交割更名「玉山投信」

《中國好聲音》男歌手朴翔心肌梗塞驟逝！享年35歲　曾是周杰倫學員

7秒找出隱藏的狗！視覺挑戰瘋傳　網友直呼「太難了」

快訊／鄭麗君宣布：成立線上專區　台美關稅談判會送國會審議

前方汽機車禮讓救護車先行　男騎士未注意狀況一頭撞上

夏威夷海嘯警報…修杰楷跟賈靜雯分隔兩地「2小時才團聚」咘咘嚇壞

年底迎28億自建案完工　信義：3大聯開案2027年動工

57歲沈玉琳拚骨髓移植　醫曝高齡移植3大挑戰

「5F自拍」外流兒少、成人偷拍片！不甩衛福部下架令　3男收押

泰國F-16空襲柬埔寨「投下1549枚炸彈」　9國實地檢查未爆彈

【健壯老爸帶女兒划獨木舟】安全感爆棚萌孩一臉淡定超可愛XD

社會熱門新聞

彰化女童舌頭、咽喉消失　高大成分析原因

17歲女搭車返家遇死劫　家屬暴怒痛毆計程車運將

顏清標父今告別式　顏寬恒捧牌位忍悲現身場

17歲女遭撞死！遺體相驗父崩潰大哭

即／台中機車碰撞汽車！騎士噴飛送醫亡　肇事駕駛、乘客全落跑

陪伴士林人半世紀　華榮市場甜不辣老闆驟逝

女奧客超商砸酒瓶、噴店員啤酒：會道歉

台南「極樂越南」毒趴　警逮107男女

北車驚見家暴！男子當街拖妻影片瘋傳

社區遊戲室有毒蛇出沒！基隆5歲童遭龜殼花攻擊

即／名模詐破億善款　狼狽戴手銬畫面曝

雙面法官！　說謊闖禍恐坐牢

中和賓士、計程車碰撞　17歲女遭拋飛慘死

即／名模利用公益協會吸金上億　今被起訴

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊柳衝向台灣影響時間提前了！

知名美妝部落客荔枝兒離世

楊柳颱風「周三最有感」　5地區強風大雨

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

美妝部落客Liz 36歲離世！無名小站起家

楊柳加速又南修！　最新動向曝

台北有望颱風假？8縣市暴風侵襲率破8成

荔枝兒最後身影！　貼心幽默「教眼鏡妝」網淚崩

黃國昌表態選新北市長　藍：黨內人才濟濟

楊柳直撲台灣恐「一箭穿心」！最劇烈風雨時程曝

彰化女童舌頭、咽喉消失　高大成分析原因

17歲女搭車返家遇死劫　家屬暴怒痛毆計程車運將

楊柳逼近又變強！11縣市暴風侵襲率破7成

楊柳直接撞過來　全台變天「雨最大」地區曝

陳零九「帶D級JKF女郎」遊澳門　閃兵交保沒閒著

更多

最夯影音

更多

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面