張國煒再傳捷報！北院裁定長榮等4公司　要付他160億元股利

▲張國煒狀告遺囑執行人，聲請長榮海運、長榮航、長榮儲運、長榮國際等4家公司股利、股息定暫時狀態處分，一審判決張國煒勝訴。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

長榮張家爭產案又有最新進展，本刊調查，星宇航空董事長張國煒狀告遺囑執行人，聲請長榮海運、長榮航、長榮儲運、長榮國際等4家公司股利、股息定暫時狀態處分，7月中一審判決出爐，北院判決張國煒勝訴，「若照總裁（張榮發）遺囑，張國煒將可拿回約160億元股利、股息，不過該案僅為一審，預期仍會上訴。」法界人士表示。

長榮張家爭產官司持續對戰，張榮發過世迄今已逾九年，但張榮發四個兒子爭產案仍未告一段落，張榮發過世前留下「四子（張國煒）單獨繼承」遺囑，引爆大房3個兒子與二房獨子張國煒遺囑攻防戰，由於遺產官司迄今仍未落幕，使得張榮發留下長榮海運、長榮航、長榮儲運、長榮國際等四家企業迄今仍未領取股利、股息。

張國煒因此再出招，狀告柯麗卿、劉孟芬、吳界源及戴錦銓四位遺囑執行人，要求四位遺囑執行人執行長榮海運、長榮航、長榮儲運、長榮國際等4家公司股利、股息定暫時狀態處分，「這四家公司屬於遺產一部分，產生股利、股息，也屬遺產的一部分，由於遺產尚未分割，因此遺囑執行人應盡管理、處分義務。」代表張國煒律師指出。

攤開長榮海運、長榮航、長榮儲運、長榮國際四家公司從張榮發2016年過世迄今，總計已有160億元股利、股息，「今年將超過《民法》股利5年請求權時效的現金股利高達5.28億元，股票股利15.81億元更早已過期，遺囑執行人明顯怠忽職守。」代表張國煒律師表示。

台北地院因此一審判決張國煒勝訴，「不過，由於該案涉及到遺囑執行人更換，雖然一審判決張國煒勝訴，但預期四名遺囑執行人應會提抗告，屆時張國煒也無法如願拿回約160億元股利、股息，若再以特留分計算，預期張國煒可拿回約93億元，剩下67億元將均分其他張榮發子女。」法界人士分析。



