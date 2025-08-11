打擊非法海上活動！　外交部：台加簽署暗船偵知系統MOU

▲我國駐加拿大代表曾厚仁大使及加國駐台北貿易辦事處代表倪傑民於CTOT簽署台加「暗船偵知系統瞭解備忘錄」。（圖／外交部提供）

記者詹詠淇／台北報導

台灣與加拿大共同宣布簽署「暗船偵知系統瞭解備忘錄」，為打擊「非法、未報告及不受規範」海上活動奠定良好基礎。外交部今（11日）表示，本次透過簽署合作備忘錄，台加將攜手保護海洋環境及經濟，打擊船隻以匿名方式進行「非法、未報告及不受規範」之漁業等海上活動，共同維護印太地區之繁榮及穩定。

外交部指出，該備忘錄由我國駐加拿大代表曾厚仁大使與加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）代表倪傑民（Jim Nickel）共同簽署，外交部政務次長陳明祺應邀出席見證。

▲我國駐加拿大代表曾厚仁大使（左三）、加國駐台北貿易辦事處（CTOT）代表倪傑民（Jim Nickel，右三）、外交部政務次長陳明祺（左二）、國安會副秘書長徐斯儉（右二）、加國駐台北貿易辦事處（CTOT）政經暨公共事務處副處長畢楊飛（Jean-Philippe Alauzet- Brouard，左一）、海巡署情報組組長廖德聖（右一）於雙方簽署儀式後合影。（圖／外交部提供）

外交部提到，台加近年在衛生、科技、關務、經貿及原住民交流等領域均擴大合作面向，彰顯兩國在印太區域日益深化的交往與互動已為雙方提供更多機會與願景。

外交部說，本次透過簽署合作備忘錄，台加將攜手保護海洋環境及經濟，打擊船隻以匿名方式進行「非法、未報告及不受規範」之漁業等海上活動，共同維護印太地區之繁榮及穩定。

