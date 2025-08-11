　
生活

怕楊柳影響台灣！日網紅求問1事「完全不工作？」　網洗版回

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

楊柳颱風逐漸逼近台灣，預估明天上午增強為中度颱風，並在周三從花東登陸。日本網紅「秋山燿平」今發文表示，因他在台灣負責行銷，怕這周會受到颱風影響，於是想請教關於「颱風假」的問題。PO文也掀起熱烈回響，大票網友也湧入留言解答。

秋山燿平今早在臉書提到，看天氣預報，這周颱風可能會影響到台灣，所以想跟大家請教一下有關「颱風假」的情況。在日本，如果發布「大雨警報」或「暴風警報」，有時候學校會停課，但上班族基本上是不會放假的。

他接著表示，「查了一下，好像在全世界，政府連上班都宣布放假的情況其實很少見，所以我很好奇，如果因為颱風假而不上班，實際情況是那天真的完全不工作，還是只是不用進公司，但其實會在家遠端辦公呢？哪一種情況比較多？」

▲▼楊柳颱風預估路徑。（圖／氣象署提供）

▲楊柳颱風預估路徑。（圖／氣象署提供）

秋山燿平透露，他在台灣負責行銷，有時像北北基地區放颱風假時，就需要判斷是否要暫停網路廣告，所以想參考大家的經驗；最後，他也忍不住笑說，「如果真的完全不用工作，那這制度也太幸福了吧！」

對此，網友們紛紛回應，「民間看公司。公家單位大多是真的放假，因為聯繫對象大多也放假」、「政府宣布是保護人民安全，雇主還是可以請員工去上班，工資兩倍。員工上下班途中發生生命安全，雇主需要負責」、「視產業和公司不同，我們產業不能遠端，但颱風天會有緊急狀況需處理，所以公司會安排人力值班（有支薪），其他人則放假（不支薪）」、「服務業還是照樣冒著風雨上班」、「看公司，政府宣布颱風假只針對政府機關，只是絕大部分台灣公司都會跟進放假」、「基本上只要面對人的工作，就不可能放假，大型商場如果正常營業，人潮就會湧入」。

▲楊柳颱風逼近，11縣市暴風侵襲率破7成。（圖／氣象署）

▲周三預計影響最明顯。（圖／氣象署提供）

值得一提的是，勞動部指出，當轄區首長已通報停止上班，勞工就可以放颱風假不出勤，所謂的「轄區」包括工作地、居住地或上班必經途中任一轄區。若颱風天勞工未出勤，雇主「宜」不扣發工資，也不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補班、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利處分。

另外，事業單位如因營運性質仍需要勞工從事工作，如醫護人員、旅宿業等，除應照給當日工資外，也「宜」再加給勞工工資，並視情況提供交通工具、交通津貼，或其他必要的協助。

08/10 全台詐欺最新數據

404 1 6931 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台灣邦交國+1？　美媒：「3因素」可能恢復建交
快訊／關稅疊加「20+Ｎ」、產業支持方案　鄭麗君1500上火
快訊／孫易磊首局守危機無失分　萬波中正贊助全壘打火腿領先
JKF女郎拍「成人寫真」遭家人辱罵X女　個人物品丟出家中
「代孕機器人」傳一年內問世　可十月懷胎完成受孕分娩全過程
快訊／遭富邦悍將註銷！　富藍戈感性發聲

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）透露，如果貿易失衡的問題獲得改善，對各國徵收的「對等關稅」可能下修。對此，財經專家游庭皓分析，即便貝森特表示各國仍有談判空間，但台灣目前關稅恐將維持一段時間。不過他也安慰，這種高頻的產業轉型雖然殘酷，卻也能鍛鍊台灣成為全球矚目的科技強國。

