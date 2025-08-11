財神點名！「5大星座」荷包滿滿　錢主動找上門

▲命理專家點名5星座財運旺旺。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／阿谷老師

八月星象變動為各星座的財富版圖注入全新能量！有些人會意外獲利、貴人相助，有些人則靠著自身實力穩穩上升。本次分析「財運爆棚」5大星座，荷包注定滿滿，快看看自己是否榜上有名！

第一名｜獅子座

8月是獅子財運的舞台，偏財、正財都像被磁鐵吸過來，只要大方出手、敢談條件，錢就會像朋友一樣主動找上門，越自信，財路越寬，獅子的荷包這個月註定鼓鼓的。

第二名｜處女座

處女在8月的財運走得穩又扎實，工作表現被看見、機會自然接連上門，投資理財也有貴人指點，哪怕是小額投入，也能穩穩增值，只要不過度保守，就有機會賺得更漂亮。

第三名｜射手座

射手這個月的財運像開外掛，臨時的合作案、意外的分紅獎金都可能出現，只要勇敢接下挑戰，錢就會用你意想不到的方式流進來，行動力就是你的招財符。

第四名｜天蠍座

天蠍的精準眼光在8月特別靈，哪裡有錢、哪裡有機會，他都能提前嗅到，特別適合做談判、簽約、投資等動作，常常一談就是好條件，沉住氣，你就是財神代言人。

第五名｜雙子座

雙子的財運全靠「靈活」，這個月機會多半藏在新的人脈與新領域中，你越去嘗試、越去溝通，越容易打開意外的財源，保持好奇，就是你賺錢的捷徑！