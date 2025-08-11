本週8/11-8/17星座運勢揭曉！牡羊衝刺工作、天秤愛情升溫　幸運小物一次看

▲本週12星座運勢出爐，愛情、事業、財運各有驚喜，幸運小物與幸運色幫你開啟好運模式。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

隨著8月的到來，星象能量悄悄轉變，12星座的運勢也迎來全新篇章。本週8/11〜8/17不論是職場突破、愛情升溫，還是財運好轉，都有值得期待的亮點。不妨來看看日本網站《TRILL》占星專家提醒，掌握本週的幸運小物與幸運色，能幫助你更好地對應生活節奏，把握轉機。

牡羊座

停滯已久的工作有望突然加速進展，專注力飆升時，把事情一口氣完成會很順利。

幸運小物：平板電腦

幸運色：白色

金牛座

身心狀態回歸平衡，心情也變得輕盈自在。可以嘗試將健走或伸展等輕運動變成日常習慣。

幸運小物：運動涼鞋

幸運色：薄荷綠

雙子座

溝通順暢無阻，是加深朋友情誼的好時機，主動聯繫對方會有意想不到的收穫。

幸運小物：占卜卡牌

幸運色：金絲雀黃

巨蟹座

家庭關係和諧融洽，能享受更多快樂時光。不妨趁機向家人表達平時難以啟齒的感謝之情。

幸運小物：生甜甜圈

幸運色：奶油黃

獅子座

意見更容易被採納，會議或簡報場合裡請自信表達，你的想法會被看見與重視。

幸運小物：帶亮粉的眼影

幸運色：橘色

處女座

可能會遇到小確幸，例如找回遺失已久的物品。建議趁機整理周遭環境，讓生活更有秩序感。

幸運小物：化妝收納包

幸運色：米色

天秤座

愛情運回溫，與心儀對象的距離將快速拉近。真誠的笑容是你最強的魅力武器。

幸運小物：唇蜜

幸運色：玫瑰粉

天蠍座

財運轉佳，資金流動更加順暢。過去放棄的申請可能重新獲批，或迎來意外的額外收入。

幸運小物：手環

幸運色：芥末黃

射手座

適合規劃旅行或遠行，若能勇敢走得更遠，會收穫令人開心的驚喜。

幸運小物：旅遊雜誌

幸運色：土耳其藍

魔羯座

或許會收到老朋友的溫暖訊息，重溫舊時回憶的同時，也會有新的感悟與發現。

幸運小物：髮飾

幸運色：棕色

水瓶座

線上交流變得頻繁，有機會獲得實用資訊，或參與一個有趣的新企劃。

幸運小物：防藍光眼鏡

幸運色：皇家藍

雙魚座

心中的迷霧逐漸散去，看清前進方向。相信直覺，勇敢採取行動，會迎來好結果。

幸運小物：風鈴

幸運色：水藍色



