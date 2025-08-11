將「女兒的寵物馬」捐動物園餵獅子　丹麥媽：最終都會被殺

▲丹麥一位母親將女兒的小馬送往動物園餵食獅子。（示意圖，非當事馬／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

丹麥奧爾堡動物園近日發起一項特殊的「食物募捐活動」，鼓勵當地居民將無法繼續飼養的寵物捐贈給動物園，供獅子等掠食動物作為食物。此舉引發社會廣泛討論，尤其是一位母親將女兒的小馬送往動物園餵食獅子。

根據外媒的報導，44歲的Pernille Sohl表示，家中女兒的小馬因病情惡化被建議安樂死，於是她決定參加動物園的募捐活動，將這匹小馬捐贈給動物園作為「整個獵物」餵食獅子，「雖然這聽起來可能很誇張，但無論如何，馬匹最終都會被殺死；當牠們成為掠食者的食物時，就不再是活體。」

奧爾堡動物園表示，過去已有多達22匹馬、53隻雞、137隻兔子及18隻天竺鼠被捐贈。動物園在IG上呼籲更多民眾參與，強調這些「獵物」是掠食者健康飲食的重要組成部分，有助於模擬牠們在野外的自然捕獵行為。

園方強調，所有捐贈動物都會由訓練有素的工作人員進行人道安樂死，確保動物福利及營養均衡，避免資源浪費，並促進動物的自然行為和福祉。

此外，捐贈者還可獲得一定酬勞，較小動物每隻約15.60美元，較大型動物則按公斤支付，成年馬每公斤約0.78美元，整匹馬可獲得約780美元。

同樣選擇將愛馬捐贈的還有海倫（Helen Hjortholm Andersen），她將自家設得蘭矮種馬「辣椒粉」捐往日德蘭公園動物園。她表示，雖然送走心愛的寵物令人不捨，但這樣的做法能避免高昂的處理成本，並且支持生命的循環，「小馬能為其他動物創造生命，我們願意再這樣做。」

延伸閱讀

▸ 老公月收近10萬不上繳！妻惱羞「想養小三？」 一票人酸：不要臉

▸ 女律師談「母嬰產品團購」水很深！ 洗產地當歐美貨賣：年賺50萬美金

▸ 原始連結