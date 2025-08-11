國中女壘奪世界冠軍　暖醫效法辜董「請吃燒肉」：沒道理男生有女生沒有

▲北投國中女壘隊於「2025貝比魯斯聯盟U16女子壘球世界錦標賽」榮獲冠軍。（圖／翻攝自台北市政府教育局官網）

北投國中女壘隊昨（10日）上午傳來捷報，首次參加「2025貝比魯斯聯盟U16女子壘球世界錦標賽」就拿下金牌，並在決賽中以壓倒性12:1讓波多黎各申請提早結束比賽，消息傳回台灣大家都為她們感到驕傲又開心，一名醫師也想效法辜仲諒請棒球小將們吃燒肉的鼓勵作法，希望捐出5萬元請國中女壘好手們好好吃頓大餐，慶祝這得來不易的世界冠軍。

北投國中女壘隊參加本屆「2025貝比魯斯聯盟U16女子壘球世界錦標賽」，以7連勝的完美戰績一路過關斬將，面對來自美國、日本、澳洲、加拿大等壘球強權始終不卑不亢，展現絕佳團隊默契，最終在決賽中，以12:1擊敗敗部復活的勁敵波多黎各，拿下世界冠軍。

賽後總統賴清德、副總統蕭美琴及駐美代表俞大㵢第一時間發出賀電，女壘小將們也開心為帶領她們前往美國的台灣運動好事協會執行長劉柏君慶生，讓劉柏君忍不住感動發文，「謝謝北投女壘給我難忘的生日！再次感恩每位幫助我們的貴人們！」「請給女孩們更多機會和資源」「世界冠軍當生日禮物太威了」。

▲北投國中女壘球員開心為劉柏君慶生。（圖／翻攝劉柏君粉絲專頁）

而康寧診所胃腸肝膽專科的陳韋志醫師也透過和劉柏君的共同好友呂捷，希望能捐出5萬元效仿辜仲諒請棒球小將們吃燒肉的鼓勵精神，他豪氣地說道「沒有道理男生有燒肉，女生沒有」。呂捷也發文強調，之前孩子要去日本比賽資金不足，也是靠陳韋志醫師慷慨解囊，希望大家能為陳醫師的暖舉鼓掌，讓台灣社會能夠繼續「散播歡樂散播愛」。

▲陳韋志醫師自掏腰包捐5萬元請光榮歸國的北投國中女壘吃燒肉。（圖／翻攝自呂捷粉絲專頁）



