搶地盤大亂鬥！功德箱變凶器　女尼、女菜販雙雙判拘

▲彰化1名女尼因化緣位置與女菜販發生爭執濺血，雙雙判拘役。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名女尼因化緣位置引發爭執，手持塑膠功德箱朝正在包菜的女菜販頭部猛擊，導致其當場頭破血流，腦震盪、臉部損傷等症狀；女菜販也不甘示弱，反手推倒對方，造成對方髖部及雙腕挫傷。2人對簿公堂，經地院審理，2人均被依犯傷害罪，分別被判處拘役50日及20日，均可易科罰金。

依據判決書，案發於2024年12月1日上午7時52分，女尼否認主動攻擊，辯稱是女菜販推她導致自己撞上功德箱；女菜販則堅稱自己當時正在蹲著包菜，站起來時突遭對方以功德箱攻擊，頭部當場血流如注。

現場三位目擊者指出，聽到爭吵聲後，看到女菜販頭部受傷流血。也有證人證稱，「賣菜女子先佔用了尼姑平時化緣的位置，隔壁攤商說，尼姑先是踹翻菜攤，還用三字經辱罵其家人，雙方吵得不可開交。」他回憶，突然聽到攤販大喊「你流血了！」，轉頭就看到女菜販滿臉是血，「攤商當場質問尼姑『為什麼拿箱子打人？』那個塑膠功德箱雖然是空心的，但邊角很銳利，用力砸下去殺傷力十足！」

警方提供的受傷照片及卓醫院診斷證明書顯示，指出右額頭有明顯裂痕與大量出血，進一步證實是女尼攻擊行為。法院當庭檢視涉案功德箱，確認其雖為塑膠材質，但邊角銳利且具一定重量，足以造成女菜販的傷勢。女菜販承認推倒對方，女尼的陳述也證實自己受傷事實，但女菜販主張的正當防衛未被認可。法院認為，她推人行為發生在女尼攻擊結束後，屬報復性反擊，而非必要防衛。

法院認定2人均犯刑法第277條傷害罪。考量女尼主動攻擊且造成對方較嚴重傷勢，判處拘役50日；女菜販因反擊行為判處拘役20日，兩人均可易科罰金。涉案功德箱被認定為犯罪工具，依刑法第38條沒收。