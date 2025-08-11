彰化嬤假牙混蝦殼丟了！鄉長率隊破袋...1小時找回「吃飯工具」

▲埔鹽鄉長許文萍帶隊垃圾破袋找阿嬤的假牙。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣埔鹽鄉一名阿嬤，日前不慎將一副價值10萬元的假牙連同垃圾丟掉，急得向鄉長許文萍求助。鄉長二話不說，立刻帶隊到清潔隊從「垃圾山」中展開尋牙任務，經過眾人一個多小時的破袋努力，終於成功找回阿嬤的「吃飯工具」，暖心故事讓鄉民大讚「真的揪甘心！」

這起意外發生在9日，阿嬤的粉粉色假牙原本放在桌上，當時桌上還有蝦殼，家人聽到垃圾車聲響，匆忙整理桌面，將假牙連同垃圾一起打包丟棄。直到後來才驚覺假牙不見了，懷疑被清潔隊載走，趕緊向鄉長許文萍求救。

▲尋回半副假牙。（圖／記者唐詠絮翻攝）

鄉長接到求助後，昨(10日)立刻聯絡清潔隊暫停處理垃圾，並親自陪同阿嬤到垃圾轉運站「破袋尋牙」。7、8名隊員鎖定疑似裝有假牙的垃圾袋，一袋一袋仔細翻找， 經過眾人不懈努力，終於在垃圾堆中找到「半副」假牙。

許文萍透露，這副假牙要價10多萬元，對阿嬤來說不僅是重要財產，更是每日吃飯的必需品，若真的丟失，不僅影響生活，還得花大錢重做，阿嬤則開心的說能尋回「半副」，都要感謝鄉長及清潔隊員的熱心幫忙。

