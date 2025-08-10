　
社會 社會焦點 保障人權

彰化女童解剖完「舌頭咽喉」消失　高大成分析可能原因

▲法醫高大成。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲高大成分析，彰化女童解剖後舌頭、咽喉消失的原因。（資料照／記者游瓊華翻攝）

記者柯振中／綜合報導

彰化芳苑鄉7月21日發生一起父女陳屍車內案件，檢方解剖7歲女童遺體後發還家屬，卻在入殮前被母親發現舌頭與咽喉不見，屍體顏色亦呈綠色。家屬質疑檢方處理過程並要求說明，彰化地檢署強調解剖依專業程序進行，器官已全數歸位。法醫高大成則解釋，應是在檢查舌咽部後未將其復位，綠色變化則屬正常腐化現象，非中毒所致。

檢方指出，遺體解剖作業全程依照專業SOP，相關器官並未遺失。女童母親回憶，當天並未進入相驗室，全程於外等候，直至8月4日葬儀社進行遺體清理時才察覺異常。她表示，法醫事前未提及會切除舌頭與咽喉，且因器官去向不明而延後出殯，要求檢察官給出交代。

高大成說明，法醫檢驗舌咽部主要是判斷死者是否遭外力掐喉，因舌骨在壓迫下可能骨折，因此需自喉部取下檢視。一般情況下，檢驗後不會攜走器官，若因研究需要則應事先告知家屬，以免引發爭議。

針對家屬懷疑女童中毒一事，高大成檢視照片後表示，口部無明顯壓痕，排除摀口致死可能。至於屍體呈綠色，他解釋為腸道細菌產生硫化氫與血色素結合，導致綠色沉著物，此屬遺體腐化的正常現象，與中毒無關。

他補充，是否中毒應以血液、胃內容物及尿液檢驗結果為準，外觀顏色會隨保存時間與條件而變化，不能僅憑肉眼判斷。

