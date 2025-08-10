　
社會 社會焦點 保障人權

彰化爛醉正妹自撞民宅！「拒捕襲警」倒地耍賴：我是女生耶

▲▼爛醉正妹自撞民宅，拒捕倒地耍賴，還喊「我是女生耶」。（圖／Threads網友linuschung0625授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▲爛醉正妹自撞民宅，拒捕倒地耍賴，還喊「我是女生耶」。（圖／Threads網友linuschung0625授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

記者唐詠絮、柯振中／彰化報導

彰化縣員林市一名張姓女子駕車自撞民宅，警方到場後發現女子酒駕，且酒測值高達1.02。怎料在逮捕的過程中，女子還喊出「我是女生耶」等話語，與警方發生爭執，不但一度倒地耍賴，更是做出襲警的動作，因而在網路上引起討論，後續女子眼見底賴不掉，也向警方鞠躬道歉了。

這起事件發生在9日晚間8點多，張女駕駛自小客車自撞民宅，導致騎樓的花盆損毀、騎樓柱也遭撞壞，張女的車輛嚴重受損，現場一片狼藉。警方獲報後趕往現場，對張女進行酒測，發現張女的酒測值嚴重超標。

▲▼爛醉正妹自撞民宅，拒捕倒地耍賴，還喊「我是女生耶」。（圖／Threads網友linuschung0625授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▲▼爛醉正妹自撞民宅，拒捕倒地耍賴，還喊「我是女生耶」。（圖／Threads網友linuschung0625授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▲▼爛醉正妹自撞民宅，拒捕倒地耍賴，還喊「我是女生耶」。（圖／Threads網友linuschung0625授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

警方逮捕張女的過程中，張女一度情緒失控、耍賴大鬧，還跌坐在地上，聲稱自己受傷了，更是說出「我是女生耶」，甚至做出襲警的動作、指控員警性騷擾，警方只能換女性同仁來執法。離譜的一幕讓目擊者無奈直言，「拜託女權不是被妳用來用在這邊的好嗎？少在那邊害其他女孩丟臉死了。」

▲▼爛醉正妹自撞民宅，拒捕倒地耍賴，還喊「我是女生耶」。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼爛醉正妹自撞民宅，拒捕倒地耍賴，還喊「我是女生耶」。（圖／Threads網友linuschung0625授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▲▼爛醉正妹自撞民宅，拒捕倒地耍賴，還喊「我是女生耶」。（圖／記者唐詠絮翻攝）

後續張女眼見抵賴不掉，也開始乖乖配合，並且向員警們三度鞠躬致歉。對此，員林警方表示，車禍發生以後，張女並沒有受傷，因此沒有送醫，經過警方酒測，張女的酒測值高達1.02，全案依照公共危險罪移送。

▼爛醉正妹自撞民宅，拒捕倒地耍賴，還喊「我是女生耶」。（圖／Threads網友linuschung0625授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▲▼爛醉正妹自撞民宅，拒捕倒地耍賴，還喊「我是女生耶」。（圖／記者唐詠絮翻攝）

 
大鬧超商砸酒瓶「噴店員啤酒」！美容業女奧客到案了：會道歉
楊柳直撲台！11縣市暴風侵襲率「飆破7成」
丟臉到國外！日台交流協會緊急示警　「台灣扒手橫行」多名日人受
宣美短裙辣爆台中！大雨裡性感趴地熱舞　膝蓋當場噴血
楊柳直撲台灣恐「一箭穿心」！估2地登陸　最劇烈風雨時程曝

彰化女童舌頭、咽喉消失　高大成分析原因

彰化女童舌頭、咽喉消失　高大成分析原因

彰化芳苑鄉7月21日發生一起父女陳屍車內案件，檢方解剖7歲女童遺體後發還家屬，卻在入殮前被母親發現舌頭與咽喉不見，屍體顏色亦呈綠色。家屬質疑檢方處理過程並要求說明，彰化地檢署強調解剖依專業程序進行，器官已全數歸位。法醫高大成則解釋，應是在檢查舌咽部後未將其復位，綠色變化則屬正常腐化現象，非中毒所致。

