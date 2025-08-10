　
    • 　
>
政治

疊加關稅早講過！苗博雅批官僚語言難安民心　綠黨團認政院有檢討空間

▲▼吳思瑤 時事聯訪 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

行政院經貿談判辦公室8日證實，美國對台課徵的20％關稅是疊加在原有的稅率基礎上，引發各界批評，但經貿辦卻發新聞稿指出，政院4月召開的記者會早已說過，更引起在野怒火，連台北市議員苗博雅都直言，雖然經貿辦的資訊是對的，但沒有對應人民擔憂，官僚語言無法應對變局更不能凝聚人心。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（10日）表示，苗博雅說的沒錯，但該事要分成兩部分。不過，她也認同，行政部門永遠有可以做更多、做更好的檢討空間。

無黨籍立委高金素梅近日指出，台美關稅協議內容除了須經過立法院通過，她將提案要求交付公民複決，讓人民決定是否生效。

對此，民進黨團幹事長吳思瑤接受電訪表示，行政團隊還在跟美方磋商，現在最首要、最優先、最重要都是支持行政團隊就關稅部分爭取最好表現，這是目前最重要的事情。談判結束才有需要送國會批准跟審查，「所以我們現在也不預設立場，就是先支持行政團隊談出更好關稅結果，未來送國會所有東西我們都不預設立場。」如果爭取到相對好的關稅稅率，也許國會也能認可。

吳思瑤說，如果高金素梅說還要送公民複決，顯然採取想要推翻協議的可能，但結果還沒談定，我們不預設結果立場，還是呼籲朝野先支持談判團隊如何爭取更好條件。

而針對苗博雅表示，民眾正因為紛亂的關稅疊加新聞消息感到困惑，政府回應的重點是「4月就已經公開透明講過了」。雖然經貿辦的資訊是對的，但沒有對應到人民的憂慮。單純的政令宣導，官僚語言，無法應對前所未有的變局，更不能凝聚人心。

吳思瑤回應，苗博雅說的當然沒錯，但這要分成兩部分，「我們對行政部門要求，務必讓資訊更精準、正確讓國人能充分理解，這當然是政府責任。」但對國會議員的呼籲是另一個層次，國會議員也是意見領袖，本身有其專業性，掌握資訊能力也更好，在帶領公共議題討論時，同樣承擔提供正確資訊給人民做評斷公務政策，遺憾有些立委無視正確資訊，只做負面操作，這就造成社會一些較偏離正確討論的方向。「我們對行政部門要求跟對於立法部門要求都是一樣。」

至於是否認為政院態度有點高傲，應該更站在民眾立場？吳思瑤坦言，行政部門永遠有可以做更好的檢討空間，永遠應當保持這個立場繼續加油，永遠有可以做更多、做更好的空間。

