楊柳颱風直衝台灣「周三最有感」　粉專點名5地：整天強風大雨

記者施怡妏／綜合報導

楊柳颱風預估明（12）天上午增強為中度颱風，並在周三從花東登陸。天氣粉專「台灣颱風論壇」表示，今天是楊柳所處環境最差、最難熬的一天，在高海溫及水氣的有利條件下，強度可望提升至中度颱風，另外，楊柳雖然走得很快，但穿越台灣上空時，宜花東、南部、中部會有半天至一天的強風大雨。

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文，楊柳目前位於花蓮東南東方約1250公里的海面，過去6小時穩定向西移動。受環境不佳影響，颱風呈現南側較強、北側較弱的「頭輕腳重」狀態。不過，在太平洋高壓穩定推動下，颱風行進方向明確，環境條件也將逐漸改善，「至於能到多強？就得看他的造化了，至少在靠近台灣東部外海前，將是他這一生最巔峰狀態。」

▲楊柳颱風影響。（圖／氣象署提供）



粉專也提醒，若颱風路徑再稍微偏南，有機會避開惡劣環境，「在靠近台灣東南部海域時，有機會近岸增強。」楊柳移動速度快，14日凌晨左右就會登陸中國福建，不會帶來西南氣流，但當颱風穿越台灣上空時，由於環流結構不對稱的關係，且仍具有一定強度及規模，宜花東、南部、中部會有半天至一天的強風大雨，北部則會以強陣風為主。

另一天氣粉專「觀氣象看天氣」則指出，雖然楊柳目前正處於強風切，前方空氣乾燥的惡劣環境，「使得CISK機制（第二類條件不穩定）持續運作，颱風中心持續爆發出深對流。」楊柳目前仍維持輕颱上限至中颱等級的強度，颱風中心仍被深對流覆蓋，楊柳移動快速，14日就會登陸華南，「影響台灣最明顯的時間就只有13日一天」。