楊柳路徑南調「周三登陸南花蓮」　外圍環流明先影響北台灣

記者周湘芸／台北報導

楊柳颱風路徑南調，預估周三在南花蓮至台東一帶登陸機率最高，明天下午起外圍環流影響，基隆北海岸及東北部就會有雨勢，風力也明顯增大，中央氣象署預計今天深夜到明天清晨發布海上警報，明天中午至下午發布陸上警報。

▲楊柳颱風預測路徑。（圖／氣象署提供）

氣象署預報員官欣平表示，今天下午2時颱風位在鵝鑾鼻東方1170公里，朝西前進，過去一段時間路徑有南調，高機率在南花蓮至台東一帶登陸，其次為花蓮、宜蘭一帶，預計今天深夜到明天清晨發布海上警報，明天中午至下午發布陸上警報。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

官欣平指出，明天隨著楊柳颱風接近，下午起外圍環流移動到台灣，基隆北海岸及東北部就會有一波波雨勢，風力也明顯增大。颱風中心預計周三近中午抵達花蓮一帶，夜間出海到台灣海峽，為影響最劇烈的一天，降雨及風力相當劇烈，尤其要特別注意風力。

他表示，楊柳颱風結構與前幾個季風低壓生長的颱風不同，強風及降雨都集中在暴風圈範圍內，將對登陸地點附近帶來強風豪雨。

他指出，楊柳颱風預計周四抵達中國大陸，台灣仍有殘存水氣，白天逐漸轉為多雲午後雷陣雨，金門、馬祖風雨也會逐漸增強。周五至下周一回到夏季天氣型態，白天晴朗，有午後雷陣雨，由於颱風移動過程快，後續沒有引進西南風或西南氣流特徵。

未來一周降雨趨勢，官欣平指出，今、明天仍以午後雷陣雨為主，夜間及清晨中部沿海及南部有零星雨。明天晚間起基隆北海岸、東北部開始降雨。周三颱風登陸，花蓮到宜蘭降雨顯著，降雨極值預計在花東及嘉義以南，有大雨或豪雨，花東及南部山區更有豪雨等級以上降雨。周四起雨勢明顯減少，周五至下週一就會緩和。

若以風力來看，官欣平表示，通常9級以上陣風就具有災害性，預計周三白天至夜間各沿海都有9級以上強陣風，且在通過後甚至會有更強風力。

另外，他也提醒，周二晚間東半部預計會有2至3米浪高，周三在花東近海更有5至8米浪高，颱風晚間登陸後減弱，但台灣附近海域仍有3米以上浪高。

▲周三白天至夜間各沿海都有9級以上強陣風。（圖／氣象署提供）