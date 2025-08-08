收賄重判20年！前鄉長又爆「清潔隊職缺賣10萬」　遭羈押禁見

▲前鄉長傅民雄因收賄200萬被重判20年，又爆出他販賣清潔隊職缺，髒羈押禁見。（圖／資料照）



記者陳崑福、黃資真／屏東報導

屏東縣竹田鄉前鄉長傅民雄向廠商收賄200萬，日前被重判20年有期徒刑，又傳出傅涉嫌以自身職權，販賣鄉公所清潔隊員職務，每1人收受10萬元，檢方經搜索並約談10名嫌疑人、1名證人後，認為傅涉嫌重大，向法院聲押禁見獲准，其餘犯罪嫌疑人以3萬至8萬元不等金額交保。

傅民雄在2015年至2017年期間，透過白手套牽線，在3個標案中協助廠商得標，並收賄近200萬元，2019年被檢方起訴。案經6年審理，7月31日屏東地院依貪汙治罪條例重判傅20年有期徒刑，罰金200萬、褫奪公權8年。

渠料，屏東地檢署追查後發現，傅於2022年任職鄉長期間，利用自身擁清潔隊員人事核定職權，藉由延長報名期限、提早得知體檢檢驗項目等內定方式，協助多位民眾順利錄取清潔隊職缺，並於錄取後收受每人新臺幣10萬元不等賄款。

因此檢方在本月7日持搜索票至傅等相關人住所，及屏東縣竹田鄉公所辦公處共9個地點執行搜索，查扣相關證據，並約談犯罪嫌疑人10名、證人1名到案說明。

經複訊後檢方認傅涉收受賄賂罪嫌，犯駔嫌疑重大，且有事實足認有逃亡、勾串共犯或證人或滅證之虞，有羈押理由及必要性，於今日凌晨當庭諭知逮捕，向法院聲請羈押禁見，並在下午裁定准押，其餘犯罪嫌疑人則以3萬至8萬元不等金額交保。