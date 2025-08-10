工人討3千薪水竟遭殺害棄屍　工頭求盡孝拚交保法官不准

▲方姓男子向施姓工頭討3000元工資竟遭殺害棄屍山區。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市方姓男子（61歲）在今年1月底為了3000元工資，找施姓工頭（51歲）要債，不料卻失蹤5天，家屬PO尋人，最後方男被發現遭棄屍在屏東滿州山區，檢、警查出兩人在工地內起了口角衝突，施男趁方男不注意，持水果刀攻擊殺害了方男，再用車載到屏東滿州棄屍，施男被法院聲請羈押獲准，不過，施男以要向母親盡孝為由聲請交保，但法官認為施男有羈押必要，駁回他的聲請。

全案發生在今年1月27日小年夜，方男向家人稱要去討工錢過年後，隨即騎車外出，後來就失蹤，家屬焦急萬分，呼籲社會各界協助尋人，但壞消息在1月31日傳來，方姓男子的屍體被棄置在滿洲，涉嫌行兇的施姓男子則在台中落網。

檢、警調查，方姓男子是27日在楠梓區保齡球館前搭上施男休旅車的後座，就失去聯絡，根據家屬說法，這部車輛的駕駛者是方男的老闆，兩個人日前因為工資問題起了爭執，方男上了施男的車子後，一路開到兩人一起工作的鳳山一處透天民宅，兩人在屋內就債務問題進行談判，疑似因此起了口角衝突，施男趁方男不注意，持水果刀攻擊殺害了方男，再用休旅車將方男載到屏東滿州丟棄。

施男落網後，因涉犯強盜殺人重罪，被檢方向法院聲請羈押獲准並起訴，橋頭地院今年5月審理時，施男也坦承犯罪。

後來施男的太太和律師向橋頭地院提出聲請，主張施男是家中獨子，需要照顧母親及妻子，減輕家中負擔等情，希望具保停止羈押。

橋院認為，全案的犯罪事實尚有待釐清，且施男涉嫌強盜殺人犯罪嫌疑重大，仍有羈押之必要，因此駁回施男的聲請；施不服提出抗告，高雄高分院合議庭認為，原審裁定是就具體案情依法裁量之職權行使，並無違反比例原則，於法並無不合，駁回抗告。