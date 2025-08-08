　
社會 社會焦點 保障人權

柯文哲出庭罵檢嗆總統真相曝　恐是「這張便利貼」引爆他怒火

▲▼台灣民眾黨前黨主席、台北市前市長柯文哲涉京華城案在押，今（15日）被押解到台北地院出庭 。（圖／記者黃哲民攝）

▲台灣民眾黨前黨主席柯文哲涉犯京華城案在押，昨（7日）出庭暴走飆罵檢方並嗆聲總統賴清德 。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

涉犯京華城案仍在押的台灣民眾黨前主席柯文哲，昨（7日）到台北地院出庭，突然飆罵檢方「沒良心！不要臉！」又嗆聲總統賴清德「我絕對不會投降！我絕對不會屈服！」柯暴走動機令人好奇，據悉，檢方整理柯任內歷年手諭便利貼，日前呈送合議庭，想證明柯並非對京華城案後續進度毫不知情，可能因此引爆柯的怒火。

北院昨上午開庭傳喚柯文哲擔任市長時的北市府副秘書長李得全作證，檢方提示1張柯手寫便利貼，內容為「TO：彭副　京華城對容積率應該死心了，只希望行政流程加速，讓他們早日完工就可以了」，柯寫下便利貼的時間是2020年10月26日。

隔天（27日），台北市府都市發展局就上簽，請示將京華城案申請容積獎勵的「方案四」送公告公展，並開始跑公文流程，李得全作證主要內容，就是同年11月5日他一度要把這份簽呈退回都發局，隔天（6日）加註意見往上呈的過程，李證稱沒看過這張柯文哲寫給彭振聲的手諭。

柯文哲歷次出庭強調，2020年4月，京華城陳情案經都發局送交都委會研議後，他根本沒再管後續進度、當時都在忙著防疫等。檢方為證明柯不是對京華城案毫不知情，整理散置在起訴卷證的相關手諭，從2016年到2020年至少有5張，對象包括柯第1任市長時的副市長林欽榮、都發局長黃景茂等。

▲▼柯文哲妻子陳佩琪7日到台北地院旁聽丈夫開庭，遠遠張望囚車抵達，數度拭淚。（圖／記者黃哲民翻攝）

▲柯文哲妻子陳佩琪7日到台北地院旁聽丈夫開庭，遠遠張望囚車抵達，數度拭淚。（圖／記者黃哲民翻攝）

但給林、黃的手諭，時間早於「陳情送研議」，內容也傾向對京華城所提訴求依法辦理、加快處理，給彭振聲的手寫便利貼，除了時間點，內容也具體提到「容積率」，檢方日前以補充狀呈送合議庭，藉此用來推翻柯文哲的辯解。

柯文哲昨天暴走時機，就在檢方提示這張便利貼，詰問李得全後的第1次休庭，他沒像以往被帶回候審室，而是留在庭內，突然把厚厚一疊卷證資料摔在桌上，脫口一聲「X！」朝坐在對面的3位公訴檢察官飆罵「編故事」、「叫林俊言（本案起訴檢察官）出來」、「有沒有良心！不要臉！」、「逼死彭振聲太太」。

柯文哲強調李得全作證講得很清楚，「我批示要一切依法處理，（京華城陳情案）送研議後，我根本就不曉得（進度），我根本沒有貪污！你們還要一直辦下去是嗎？」

柯火力全開，質問檢察官「我是會貪污的人嗎？」公訴檢察官林俊廷邊聽邊點頭，柯瞬間被激怒，罵「X！你還給我笑，還給我點頭！你是林俊言的修底（台語：弟弟）嗎？」

柯轉頭朝旁聽席問「柯文哲是會圖利貪污的人嗎？」多位柯粉齊聲回答「你不會！」柯情緒沸騰，將水瓶猛摔在桌上，揚起一片水霧，怒吼「跟賴清德講，我絕對不會投降！我絕對不會屈服！」他連講2次，再補1句「把國家搞成這樣子！」

柯的3位律師坐著默默擦乾身上與文件沾染的水珠，沒勸阻柯。在場柯粉被柯的激情惹哭一片，柯妻陳佩琪哭倒旁人懷裡，哽咽喊著「你（柯）回來啦～」眾人隨即又被柯揶揄通過罷免考驗的藍委，應該集資送北檢「惠我良多」匾額的說法逗笑。

公訴檢察官靜靜看著柯文哲盡情釋放約20分鐘，沒回嘴添柴火，加上李得全仍呆坐證人席，更不能因為口水仗傷害司法形象，事後北檢以聲明嚴正譴責柯非理性言詞舉動，對依法執行職務的檢察官做人身攻擊，呼籲當事人應遵守法庭秩序，維護理性、安全之訴訟環境。

08/07 全台詐欺最新數據

柯文哲罵檢嗆總統真相曝　恐是「這張便利貼」引爆怒火

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

嗆鍾小平造謠賺黑心錢　陳智菡代柯文哲討道歉

嗆鍾小平造謠賺黑心錢　陳智菡代柯文哲討道歉

前民眾黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金案遭羈押禁見中，他在獄中提告北市議員鍾小平加重誹謗，日前開庭後和解撤告，引發支持者譁然；而鍾小平不甘願的道歉，更讓小草們怒火中燒。民眾黨立院黨團主任陳智菡今（8日）在臉書提到鍾小平及其他民代、名嘴過去的誇張言論，「這些人靠亂講話賺黑心錢，都不怕吃飯被噎死喔？」

「救柯文哲成為信念」　邱毅揭不放人原因：823小草將給賴清德教訓

「救柯文哲成為信念」　邱毅揭不放人原因：823小草將給賴清德教訓

柯文哲遭求刑28年半　「強姦殺人都沒那麼久」

柯文哲遭求刑28年半　「強姦殺人都沒那麼久」

黃珊珊京華城案作證　再批檢扭曲她的證詞

黃珊珊京華城案作證　再批檢扭曲她的證詞

柯文哲下午不再罵檢　訴苦押12個月「已到極限」

柯文哲下午不再罵檢　訴苦押12個月「已到極限」

