咖啡飄香台東夏日！「2025南島咖啡節」沖出島嶼最醇風味

▲2025南島咖啡節9、10日下午在台東舊站特區新生廣場熱鬧登場。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

2025南島咖啡節9、10日下午在台東舊站特區新生廣場熱鬧登場，為期兩天的市集活動集結36組咖啡品牌、職人風味與創意選物，從縱谷、海岸到南迴，從台北、彰化、南投一路串連到日本沖繩，邀請大家一起在盛夏週末沖出屬於南島的咖啡風格，讓台東的夏天充滿風土氣息與生活韻味。

縣長饒慶鈴在9日開幕活動中，與來自日本沖繩的「東村咖啡產業振興會」會長又吉拓之互贈各自產區的「島嶼咖啡」，象徵兩地文化深度交流，展現南島咖啡節的核心理念-從土地出發，連結世界，並安排「南島搖杯儀式」，邀請貴賓使用「2025台東限定配方豆」，與冰塊一同置入雪克杯中，眾人同步搖製，象徵活力、融合與祝福，為今年南島咖啡節揭開序幕。

饒慶鈴指出，今年首次邀請沖繩「東村咖啡產業振興會」來台，旗下三家咖啡莊園──宮城農園、Harmony農園、又吉咖啡園──不僅帶來沖繩特色豆款，也與台東在地莊園舉辦「島嶼風土杯測」與文化交流活動，持續推動南方產區間的深度對話。期待透過南島咖啡節，讓台東被更多人看見，也讓世界聽見台東的聲音。

東村咖啡產業振興會會長又吉拓之致詞時指出，非常榮幸及高興受邀到美麗的臺東參加咖啡的交流活動，希望未來臺東與沖繩包括在觀光、農業等方面能有更多合作的機會。

農業處說明，此屆主題「山海共醇」，延續「太平洋左岸台東咖啡」品牌精神，從自然地貌、人文美學與慢生活出發，透過咖啡傳遞土地的性格與記憶。自去年的「沖出你的野！」起步，南島咖啡節已不只是市集，更成為產業與文化共構的節慶平台，也是一場讓咖啡產地走向世界的重要行動。

此場市集共規劃四大展區，呈現風味、知識、創意與音樂的多重魅力。「台東咖啡風土區」集結16家在地品牌，包括一日手作、目目咖啡、林道咖啡與黑手咖啡等，讓每一杯手沖都成為土地故事的延伸；「咖啡玩家交流區」則邀請Cica Group、Coffee Sind、Coffee Space、花音咖啡莊園等指標品牌與職人，展開深度對談與互動分享。

此外，「咖啡生活靈感區」串連長日咖啡循環經濟體驗商店、元泰竹藝社等工藝設計與手作品牌；「南島咖啡之聲舞台區」則以《山之音》《海之韻》為題，邀請Te Natira'a大溪地藝術工作室、度西谷、都市小島、小麻雀樂團等團體輪番演出。現場更安排多場免費體驗活動，包括知名YouTuber VVcafe演出的《台東冰沖咖啡秀》、咖啡渣皿創意工坊等，從「喝、玩、做」多角度體驗咖啡文化。