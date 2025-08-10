台東幼兒園父親節活動　爸爸們體驗分娩哀叫聲四起

▲鴻德幼兒園日前舉辦父親節闖關活動。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣關山鎮「鴻德幼兒園」日前舉辦父親節闖關活動，園方設計各項趣味遊戲闖關讓親子間親密互動。關山鎮救國團、台東縣議員陳宏宗、台北林思宏醫師基金會提供分娩體驗儀和紀念品，爸爸們模擬媽媽在生產時的疼痛感，過程中臉部呈現的扭曲狀態卻讓一旁的媽媽們不由自主的笑了起來。



每年的「母親節」許多的慶祝活動和商業促銷紛紛舉辦，反觀「爸爸節」就明顯少了許多。今年「鴻德幼兒園」特地規劃慶祝活動，闖關過程中除了歡笑聲外還夾雜著唉！唉！的叫聲。縣議員陳宏宗致贈報名參與活動的家長紀念品，關山鎮救國團向台北產科醫師林思宏基金會商借分娩體驗儀。



慶祝活動開始小朋友進行舞蹈表演，家長紛紛以手機或相機拍下寶貝可愛的畫面。稍後進行的關卡有幫爸爸以衣夾串接當作領帶、爸爸抱小朋友拋球擲準、麵粉糊當鬍鬚膏冰棒棍刮除，最後一關則是1到100分娩過程疼痛感體驗。這時有媽媽歡笑聲夾雜爸爸的哀叫聲，體驗後直呼媽媽真的不容易。



縣議員陳宏宗表示，目前社會正面臨「少子化」和高齡化」日益嚴重的問題，孩子生的少的情形下，父母對孩子都很疼愛從辦活動參與的人數就可以顯現。父親節舉辦活動不只是呼籲大家也別忘了父親對於家庭的付出，分娩體驗則是要爸爸們也別忽視媽媽生產過程的疼痛。