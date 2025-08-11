日艦誤入中國領海「遭二度砲擊警告」　日媒：危險一觸即發

▲日本海上自衛隊護衛艦「涼月號」。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

日本海上自衛隊護衛艦「涼月號」（すずつき）一度誤入中國浙江省外海領海，遭共軍射擊2枚砲彈警告。《共同社》指出，中國對他國船艦進行警告射擊，可謂極其罕見的舉動，顯示當時「事態顯然已經到了一觸即發的危險程度」。

這起事件發生在去年7月4日清晨，但直到本月10日，《共同社》獨家報導才揭露詳細情況。

多名日中消息人士證實，涼月號在公海執行任務，監控中國軍演時，航海用電子海圖卻未正確切換至顯示領海邊界的功能，導致艦上官兵毫不知情地駛向中國領海。

中方發現異狀，多次以無線電警告，要求改變航向。在涼月號即將越界之前，首度開火示警，發射了一枚砲彈。涼月號正式進入領海之後，又射擊第2發砲彈，要求立刻撤離。

涼月號一共在中國領海航行約20分鐘才駛離，期間完全未察覺已違法進入他國海域，幸好未被警告砲彈擊中，沒有造成傷亡或損害，或者引發更嚴重後果。