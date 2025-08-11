楊柳估今轉中颱　最快深夜海警、明陸警

▲楊柳颱風持續發展中。（圖／翻攝easterlywave）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署預報員劉沛滕表示，輕度颱風楊柳今日有機會變中度颱風，預估今深夜至周二早上可能發海上警報，而周二白天可能發陸上警報；周三至周四上半天影響最明顯，雖颱風移動速度較快，但周三雨勢可能很大。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天、周二主要以午後雷陣雨為主，包括西半部、東北部、各山區，今日西半部近山區有局部短延時豪雨機率；而由於吹西南風，清晨中部沿海、南部有些零星降雨機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



劉沛滕說，楊柳颱風今晨2時中心位置在台北東南東方1410公里之處，強度為輕颱上限，今日有機會變中颱，維持中颱強度，直到接近或要影響時會減弱為輕颱；預估今天深夜至周二早上可能發海上警報，而周二白天可能發陸上警報，由於颱風速度或快或慢，警報時間還要再討論。

劉沛滕說，楊柳颱風過去位置略往南調整，因太平洋高壓有維持一定強度，導致颱風往西沒出現太多偏北狀況，一路向西往東半部陸地，可能在花蓮登陸，不過因南北偏差，有高機率登陸東半部，暴風圈可能在周三一早觸陸。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



劉沛滕提醒，周三至周四上半天楊柳颱風影響最明顯，由於颱風移動速度算快，影響時間沒很多，但周三雨勢可能很大；周三東半部降雨較多，北部也會有陣性降雨，可能有局部大雨或豪雨機率，尤其東部、南部山區可能有局部豪雨以上等級降雨。

劉沛滕表示，周四颱風逐漸遠離，上半天中南部雨勢較大，下半天雨勢逐漸趨緩；周五起吹偏東到東南風，東半部、恆春半島有局部降雨，其他地區有午後雷陣雨。

▼做好防颱準備。（圖／氣象署）

