楊柳來！一票南部人怕爆「哀號不要了」：才剛看到台南的太陽

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

楊柳颱風逐漸逼近台灣，預估明（12）日上午增強為中度颱風，並在周三從花東登陸。粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早指出，楊柳颱風可能會在宜花東、南投、雲林、屏東、澎湖、金門等地，帶來強風大雨，尤其南台灣、台東、南花蓮。就有南部人在Threads哀號，「不是花東嗎，怎麼又有南部的事情？」

看到颱風的消息後，許多南部人紛紛留言哀號，「我不想過只剩豆芽菜可以吃的日子，青菜水果都好貴，南部人哭泣」、「別再來了R，台南好不容易好天氣幾天」、「我才剛看到台南的太陽」、「不要再來南部了…都不能看球」、「台南不想要了啦！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早表示，楊柳颱風下午2時，位於花蓮東南東方約1130公里的海面上，過去6小時略為南落，朝西南西移動，颱風環流持續因強風切及乾空氣的干擾，目前較強的環流集中在中心的南側，呈現頭輕腳重，不對稱的狀況，也因此中心往南調整一些。

上面指出，太平洋高氣壓持續包圍著楊柳，很穩定地推著颱風前進，如果沒有太大變化，楊柳將在周三（13日）下午於「台東－花蓮」間登陸，穿越台灣上空後，夜晚在「雲林～高雄」間出海，周四（14日）凌晨左右通過金門附近後進入中國福建。

粉專也直言，楊柳颱風路徑逐漸底定，躲不掉了，「宜花東、南投、雲林～屏東、澎湖、金門」，會有約12小時的強風大雨；「台北～苗栗」則會以強陣風為主、間歇雨勢；「台中、彰化」則須視颱風登陸及出海點而定，風雨規模變數稍大。

另外，氣象專家賈新興也提醒，颱風中心13日將影響台灣最劇烈，當天全日風雨最明顯，尤其東半部地區要嚴加防範，而颱風抵達後，強度將被快速破壞減弱，他提醒民眾「與其期待放颱風假，不如趁現在及早做好防颱準備。」