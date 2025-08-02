嘉義地檢署舉辦青少年法治營 　奠基民主法治觀念

▲▼ 嘉義地檢署辦理青少年暑期法治營，培養高中生民主法治觀念職涯探索。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為提升青少年法治觀念，並協助其探索未來志向，臺灣嘉義地方檢察署（以下簡稱嘉義地檢署）8月1日辦理青少年法治營，邀請嘉義高中同學到該署進行參訪與授課。嘉義地檢署蔡宗熙檢察長以多年身為檢察官的經驗，說明社會大眾對於司法期待，以及檢察官如何堅定自己的立場與信念，守護國家司法的公正形象，並勉勵所有學員，青少年時期是價值觀建立的關鍵階段，透過法治營的課程，除了能強化同學的法律常識外，利用這次機會，多方了解司法工作，為未來的職涯規劃提供更多可能性。

▲▼ 嘉義地檢署蔡宗熙檢察長頒發學員結業證書。（圖／嘉義地檢署提供）

法治營由江金星主任檢察官開場致詞，對於常見的詐騙類型進行深入的說明，提醒學員避免成為犯罪的受害者，宣導如何辨識詐騙手段，本署會透過嚴加查緝，強化宣導等方式，守護人民之財產安全。接著，並由多位司法實務界專業人士擔任講師，包括臺灣嘉義地方法院何啟榮法官、嘉義地檢署江炳勳檢察官及謝宇宣法醫師，分別就法官、檢察官及法醫師等不同角色的工作內容與實務經驗進行分享，讓學生對司法體系有更全面的認識。

▲ 嘉義地檢署江金星主任檢察官開場致詞。（圖／嘉義地檢署提供）

此外，活動也特別安排地檢署偵查庭導覽，讓學生能親身走進偵查庭，了解檢察官偵訊的實際流程與環境，增加學習的互動性與臨場感。活動尾聲，則由檢察長親自頒發研習證書，為本次充實的法治營畫下句點，期許同學們能將所學應用於生活，成為知法、守法的好公民。