台東「東岸定越」升級登場　闖關挑戰中學權利

▲台東縣政府規劃「東東尚青-Wow尚青」兒少權益系列行動。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化兒童及青少年對自身權益的認識與實踐，台東縣政府規劃「東東尚青-Wow尚青」兒少權益系列行動，9日在台東大學知本校區舉辦「東岸定越」活動，吸引約60組、400位兒少與親子家庭齊聚，一起在歡笑與挑戰中認識「表意權」、「保護權」與「參與權」等兒少權益，學習守護自己、表達自己及參與社會。

縣長饒慶鈴表示，權利教育不應只限於課本，而是要走進孩子生活，從體驗中理解、從行動中學習。縣府長期建構兒少友善環境，從兒童運動公園、青少年福利服務中心到極限運動公園，都是為孩子提供安全的成長空間。「東岸定越」活動，場地較為寬闊，報名者也比去年增加近一倍，更將初級預防觀念融入生活教育，讓孩子玩出思考、勇氣，以及對自己權利的認知。

社會處說明，此次活動延續定向越野「動中學、玩中學」核心概念，設計「相片定向」、「地圖定向」、「益智解謎」等多元闖關，孩子須根據線索在校園中尋找隱藏點位，運用觀察力、邏輯思考與團隊合作完成挑戰。透過遊戲化的情境設計，讓抽象的法律概念轉化為貼近生活的具體行動。並邀請兒少代表擔任關主，讓孩子不只是參與者，更是倡議者與引導者，進一步推動全民參與兒少保護與防暴教育。

今年活動也針對去年回饋意見進行優化，將地點移至空間更寬敞、動線更清晰的台東大學知本校區，讓孩子在安全又舒適的環境中自在跑跳。現場也安排在地3組兒少表演團體上台演出，展現課業之外的多元才藝與自信風采。