　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林青春三對三籃球登場　球場上打出正向力量

▲比球技也拚反詐！籽公園鬥牛賽氣氛熱翻天。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲比球技也拚反詐！籽公園鬥牛賽氣氛熱翻天。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

籃球場不只拚技術，還能傳導正確守法觀念！由救國團雲林縣團委會、雲林縣警察局、教育部雲林縣聯絡處與少年隊共同舉辦的「114年雲林縣青春三對三 鬥陣尬籃球」，今（2）日在斗六籽公園熱血開打，219支隊伍、上千名選手齊聚一堂，揮灑青春汗水，也從運動中學習法治觀念。

開幕儀式邀請副縣長謝淑亞、警察局長黃富村、校外會督導李洲豪、少年隊長曾智揚等多位貴賓出席，鼓勵青少年勇於挑戰自我，在運動中展現團隊精神與正向能量。警方也設立「反毒、反詐、反幫派」互動宣導攤位，透過遊戲、有獎問答，加強青少年自我保護能力。

▲比球技也拚反詐！籽公園鬥牛賽氣氛熱翻天。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲參賽選手在籃下激烈攻防，現場氣氛熱血沸騰。（圖／記者游瓊華翻攝）

賽事吸引縣內各級學校踴躍報名，分為六組進行，包括社會男子組、大專男子組、社會大專女子組、高中男子組、國中男子組及國高中（職）女子混合組。比賽過程緊湊，球員們身手矯健，場邊觀眾熱情吶喊，氣氛嗨翻天。

救國團雲林縣團委會主委賴淑娞感謝多方單位攜手支持，包括雲林縣政府、斗六市公所、法院檢察署、地方企業與學校團體等，「這場比賽不只是拚輸贏，更希望青少年能在其中學會紀律、尊重與合作。」

▲比球技也拚反詐！籽公園鬥牛賽氣氛熱翻天。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲少年隊設攤宣導反毒反詐，吸引參賽者熱情參與互動遊戲。（圖／記者游瓊華翻攝）

最終，各組冠軍出爐，社會男子組由「炸彈蓮霧」奪冠，大專男子組由「傑夫帶我飛」拔得頭籌，社會大專女子組為「真的矮」，高中男子組「四隻小熊」、國中男子組「扮豬吃老虎」、女子混合組「台籃女中」也分別抱回勝利。

此次活動展現青少年對籃球的熱情，也讓法治教育在運動中自然發酵。救國團表示，未來將持續推動更多有意義的青年活動，陪伴年輕世代在運動中找到方向、在團隊中學習尊重，為雲林營造友善與安全的成長環境。

▲比球技也拚反詐！籽公園鬥牛賽氣氛熱翻天。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲副縣長謝淑亞與與會貴賓共同為活動揭開序幕，鼓勵青少年多參與正當休閒活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
534 3 1823 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
林逸欣補辦200萬喜宴！　科技業帥尪首露面
洋基牛棚新援2.1局狂失9分　吞85年來最苦澀敗仗
快訊／雨彈來襲！屏東縣府宣布9地區明停班停課
暴雨灌永康「破紀錄」！明天還有強降雨一圖看降雨趨勢
完全沒朋友！她的LINE「只有3種訊息」　網爆共鳴
一聽「帳戶被凍結」急了！他2500萬全被轉光
惡母逼少女交往58歲家教！下藥迷暈還塗精液助懷孕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

不出國也能感受異國節奏　台灣舞者踢踏舞打響文化對話

嘉義地檢署舉辦青少年法治營 　奠基民主法治觀念

雲林青春三對三籃球登場　球場上打出正向力量

李建民卸任感性道別！新任黃富村堅定承諾　雲林縣警局迎新章

台南「藝饗旅人」啟動韌性社區行動　研考會攜手推動公共參與

勞動部助工廠導入輔具設備　資深員工不再腰痠狂喊讚

西南氣流再襲！　南警提前撤離159戶護山區安全籲少外出

敬父愛如山！台南表揚20位模範勞工父親　黃偉哲：撐起城市的肩膀

北門二重港社區積水黃偉哲令水利局加速完工防潮閘門

「如大武山的父愛」 屏東縣表揚45位模範父親

【突然趴地Breaking？】下秒竟從車底拎出一隻貓！

【車體清出近9成】一家5口南橫墜谷！現場再尋獲部分遺體與遺留物

【忘記打P檔】女駕駛狂奔追車！愛車竟自行左轉撞分隔島才停下

【17歲少女墜谷罹難】生父悲痛認屍 哽咽感謝目擊司機：他也有家庭

【搜到車體了！】南橫墜谷驚見殘肢 搜救隊緊急開挖中

傅作義講話眼珠轉不停　作戰勝在機巧但「大軍統帥」就出問題了｜譚兵讀武EP265精華

割喉案亡妹喊「台灣殺人沒有死刑」　白冰冰：繳稅養兇不公平吧!

魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」

家寧曝「曾抓姦Andy」！ 經紀人急喊：非當事人

【泰格與雪兒】中華電信

不出國也能感受異國節奏　台灣舞者踢踏舞打響文化對話

嘉義地檢署舉辦青少年法治營 　奠基民主法治觀念

雲林青春三對三籃球登場　球場上打出正向力量

李建民卸任感性道別！新任黃富村堅定承諾　雲林縣警局迎新章

台南「藝饗旅人」啟動韌性社區行動　研考會攜手推動公共參與

勞動部助工廠導入輔具設備　資深員工不再腰痠狂喊讚

西南氣流再襲！　南警提前撤離159戶護山區安全籲少外出

敬父愛如山！台南表揚20位模範勞工父親　黃偉哲：撐起城市的肩膀

北門二重港社區積水黃偉哲令水利局加速完工防潮閘門

「如大武山的父愛」 屏東縣表揚45位模範父親

歐弟二婚遭爆分居婚變...老婆又神隱　不忍放話「不排除提告」

南部淹水災情不斷！疾管署揭國內消毒劑庫存量　民眾需要可免費領

林逸欣「認識兩週」曖昧期就帶老公見長輩！　認他是第一人：讓我有安全感

洋基牛棚新援2.1局狂失9分　吞85年來最苦澀敗仗：我們本來能贏

林逸欣補辦200萬喜宴！婚禮延三年「紅包收兩次」　科技業帥尪首露面

高雄海神簽下前NBA搖擺人詹姆斯　曾與溫班亞瑪當隊友

快訊／雨彈來襲！屏東縣府宣布9地區明停班停課

連日豪雨狂炸！彰師大宿舍後方驚傳土石滑落　師生超害怕

李運慶、李佳豫分手10年！同場當伴郎、伴娘　洪詩挺孕肚「全程觀禮」反應曝

高雄山區持續炸豪雨！邊坡掏空頻見落石　3093人緊急撤離

【突然趴地Breaking？】下秒竟從車底拎出一隻貓！

地方熱門新聞

後壁、白河積淹原因何博文冒雨下水溝救災：做了才知道狀況

石門山勞工育樂中心全新推出

阿里山499元低價旅遊套裝恐詐騙

中壢仁海宮請100公斤金身媽祖坐鎮

愛河上游變「牛奶河」！建商趁下雨偷排油漆水

五口亡命南橫深谷！生前歡樂聚會畫面曝

劉倩伶接任中大壢中校長

台南強降雨安南區驚見浮屍消防人員打撈上岸確認為死者身分

台18線阿里山公路車禍　駕駛雙腿骨折

台南安南區水淹街頭黃偉哲換青蛙裝勘災

黃偉哲爭取5.5億整治六塊寮排水安南4里防洪面積擴大33公頃

台南中西區永福路車禍！韓籍女左轉撞上直行機車19歲騎士送醫

台南強降雨災情擴大黃偉哲、李孟諺坐鎮應變中心指揮搶救

台南清晨強降雨多區積水黃偉哲視察永康仁德

更多熱門

相關新聞

唐西奇簽3年未來爭取124億大約？

唐西奇簽3年未來爭取124億大約？

湖人即將為「新門面」唐西奇（Luka Doncic）送上頂薪續約，《ESPN》資深記者謝爾朋（Ramona Shelburne）直言，新任老闆華特（Mark Walter）出手絕不手軟，「他給大谷翔平7億美元時連眉頭都沒皺一下，湖人也絕對砸得下去。」

快訊／暴雨炸裂！雲林口湖鄉今下午停班停課

快訊／暴雨炸裂！雲林口湖鄉今下午停班停課

詹皇動向屢成焦點　經紀人：他有否決權

詹皇動向屢成焦點　經紀人：他有否決權

用心不收禮！台西鄉公所社會課展現最美公務員精神

用心不收禮！台西鄉公所社會課展現最美公務員精神

唐西奇預計周末與湖人續約！

唐西奇預計周末與湖人續約！

關鍵字：

籃球雲林青少年法治救國團

讀者迴響

熱門新聞

魏如萱小21歲男友深夜宣布分手若盈！

加薩童走12KM領食物　吻手致謝遭射殺

LINE照片過期打不開！神人曝「1招破解」超實用

冷凍31年！「全球最老嬰兒」出生了

新莊箱屍逆倫！「阿健師」詭異攤車外型曝光

00後的年輕人「這1天一定排休」　網搖頭

川普關稅　中國、瑞士是最大輸家

賴清德公告「普發1萬」10/31前完成

即／高雄連日大雨失蹤人數+1　女騎士疑被沖走

普發1萬害罷免失敗？陳柏惟：這樣想的人該下車了

救貓天使大叔：很多駕駛幫掩護！

快訊／台南暴雨成災！　今早緊急停班課

台南暴雨下不停　阿堂鹹粥也淹了

女公關曾上吳宗憲節目　生前轉行原因曝

魏如萱知情Ian、若盈要見面...內幕曝光

更多

最夯影音

更多

【突然趴地Breaking？】下秒竟從車底拎出一隻貓！

【車體清出近9成】一家5口南橫墜谷！現場再尋獲部分遺體與遺留物

【忘記打P檔】女駕駛狂奔追車！愛車竟自行左轉撞分隔島才停下

【17歲少女墜谷罹難】生父悲痛認屍 哽咽感謝目擊司機：他也有家庭

【搜到車體了！】南橫墜谷驚見殘肢 搜救隊緊急開挖中

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面