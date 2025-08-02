雲林青春三對三籃球登場　球場上打出正向力量

▲比球技也拚反詐！籽公園鬥牛賽氣氛熱翻天。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

籃球場不只拚技術，還能傳導正確守法觀念！由救國團雲林縣團委會、雲林縣警察局、教育部雲林縣聯絡處與少年隊共同舉辦的「114年雲林縣青春三對三 鬥陣尬籃球」，今（2）日在斗六籽公園熱血開打，219支隊伍、上千名選手齊聚一堂，揮灑青春汗水，也從運動中學習法治觀念。

開幕儀式邀請副縣長謝淑亞、警察局長黃富村、校外會督導李洲豪、少年隊長曾智揚等多位貴賓出席，鼓勵青少年勇於挑戰自我，在運動中展現團隊精神與正向能量。警方也設立「反毒、反詐、反幫派」互動宣導攤位，透過遊戲、有獎問答，加強青少年自我保護能力。

▲參賽選手在籃下激烈攻防，現場氣氛熱血沸騰。（圖／記者游瓊華翻攝）

賽事吸引縣內各級學校踴躍報名，分為六組進行，包括社會男子組、大專男子組、社會大專女子組、高中男子組、國中男子組及國高中（職）女子混合組。比賽過程緊湊，球員們身手矯健，場邊觀眾熱情吶喊，氣氛嗨翻天。

救國團雲林縣團委會主委賴淑娞感謝多方單位攜手支持，包括雲林縣政府、斗六市公所、法院檢察署、地方企業與學校團體等，「這場比賽不只是拚輸贏，更希望青少年能在其中學會紀律、尊重與合作。」

▲少年隊設攤宣導反毒反詐，吸引參賽者熱情參與互動遊戲。（圖／記者游瓊華翻攝）

最終，各組冠軍出爐，社會男子組由「炸彈蓮霧」奪冠，大專男子組由「傑夫帶我飛」拔得頭籌，社會大專女子組為「真的矮」，高中男子組「四隻小熊」、國中男子組「扮豬吃老虎」、女子混合組「台籃女中」也分別抱回勝利。

此次活動展現青少年對籃球的熱情，也讓法治教育在運動中自然發酵。救國團表示，未來將持續推動更多有意義的青年活動，陪伴年輕世代在運動中找到方向、在團隊中學習尊重，為雲林營造友善與安全的成長環境。

▲副縣長謝淑亞與與會貴賓共同為活動揭開序幕，鼓勵青少年多參與正當休閒活動。（圖／記者游瓊華翻攝）