浮報經費辦餐敘及買禮券私用　台東衛生局副局長遭判刑2年

▲台東縣衛生局副局長鍾明霞(右)，涉貪汙罪嫌遭起訴。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者劉人豪／台東報導

台東縣衛生局副局長鍾明霞，2022年被檢舉涉嫌採購不實，浮報活動費、買禮券私用，台東地院依行使公務員登載不實文書罪，判決有期徒刑2年，緩刑5年，向公庫支付30萬元。

起訴書指出，鍾明霞涉嫌4起浮報活動費、1起購買禮券私用案。浮報活動費部分為2019年起至2022年6月30日止，浮報舉辦活動及餐敘的經費，然後將款項寄存在酒店，4起總計1萬6688元，之後將該筆款項用在招待衛福部高級專員私人旅遊、同事與同學用餐等支出。

禮券部分，鍾明霞為消耗業務經費，指示同事購買禮券，但拿文具發票核銷，供其個人不明目的、活動之使用。之後，法務部調查局台東縣調查站人員，於2022年7月13日持搜索票前往鍾明霞住宅搜索，扣得總價2萬8950元的126張禮券。

檢方認為，鍾明霞提供總額、內容不實的統一發票收據，並將未用完的差額寄存於酒店，而後將之納為公務宴飲、個人敘舊、打好關係之多重用途，且公務餐敘欲報支者，均需經簽核程序，不過鍾明霞都沒有經過簽核。

鍾明霞坦承有行使公務員登載不實文書犯行，否認有何購辦公用器材、物品浮報價額數量犯行。法院審酌鍾明霞明知應據實辦理經費申請、預算核銷作業程序，然為求活動經費及年度預算順利核銷，貪圖便宜行事，依行使公務員登載不實文書罪，判決有期徒刑2年，緩刑5年，向公庫支付30萬元。