大聯盟賽車場辦球賽啟發　埔里飯店變雕塑教室邀藝術家「住」村創作

在非傳統場域舉行正式活動或課程已成趨勢，埔里鎮寶大飯店日前即推出「埔里奇幻旅程學校」課程，學員經由住宿研習，可以體驗在飯店套房改造的教室上課，還能在埔里旅行，也把飯店房間變成創作空間，讓飯店除提供遊客住宿的服務，也擴大其他層面功能。

鎮寶大飯店與台灣木雕協會在8月4日至8日期間，舉辦國內少見、一般印象多來自歐美電影的「人體雕塑營」，台灣木雕大師石振雄及其女石珮君，西畫家柯適中、石雕家許慶福等不同領域藝術家也報名參加，學員中也有擔任行政藝術、金工等專業人士，感受難得在飯店創作的樂趣。

鎮寶大飯店董事長秘書張家銘說明，在非傳統場域舉行正式活動或課程，近期著名案例就是美國職棒大聯盟4日在賽車場改設的球場舉辦正式比賽，觀眾人數也創下9萬1032人史上新高紀錄，大聯盟也早在2021、2022年就在愛荷華州玉米田整地進行「夢幻成真」主題賽事，而藝術創作當然也可以從工作室移到飯店，把藝術經過場域轉換成輕鬆、居家、有趣的藝術行動。

該協會理事長曾俊豪表示，自己有多次在國外擔任駐村藝術家的經驗，這是他第一次在飯店內創作，最大的不同在於國外駐村必須從藝術村移動到住宿、吃飯的場域，而在埔里飯店「駐村」不但能就近解決食宿問題，走出門就是埔里市區、生活機能豐富，讓藝術家可更放鬆、自由，學員們也天天生活在一起，交換彼此心得，是一段令人收穫滿滿的沉浸式學習過程。

第一次把飯店當作工作室的學員們則藉由課程研習，練習人物形態肌肉骨髂的關連性，提昇對人體掌握的熟練性，表現出人體之美，課程也學習運用3D雕刻成型技術，並了解數位木雕操作模式，讓大家透過雕塑營增加藝術廣度。

造型藝術家廖惠珠說，這次是第一次接觸模特兒人體雕塑，在飯店除有駐村的感覺，也能不間斷地持續專注創作，是很新鮮的嘗試；金工藝術家陳芯怡表示，沒想過可在飯店房間內玩陶土，是非常特別的體驗；藝術策展家童鈺華也表示，平常都看藝術家創作，這次自己忍不住報名下場體驗，而以往對雕塑的印象就是在戶外或教室場域，這次感受到原來飯店也有藝術創作的可能性，藝術可流動、美術館跟空間也可被營造。