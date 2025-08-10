　
楊柳颱風恐「穿台」！一圖看各國路徑預測　最快今晚轉中颱

今年第11號颱風「楊柳」來勢洶洶，中央氣象署路徑潛勢預報圖顯示將是穿心颱。（示意圖／劉耿豪攝）

▲今年第11號颱風「楊柳」來勢洶洶。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

今年第11號颱風「楊柳」目前強度為輕度，專家預估最快今天（10日）晚間有機會發展為中度颱風，而依中央氣象署及各國路徑潛勢預報圖顯示，楊柳進行路徑南修，大機率將是「穿心颱」，並於周三（13日）接近東部海域或有觸陸的可能。

氣象粉專「觀氣象看天氣」稍早在臉書表示，楊柳強度已經十分接近中度颱風，由於各國今天上午8時最新預測路徑紛紛南修，傳統模式系集也有南調跡象，逐漸往AI（人工智慧）靠攏趨勢，因此未來強度可望調強，可能將以中度颱風至輕颱上限接近台灣機率最高。而依目前氣象署最新路徑，預計楊柳的暴風圈在周三上午就可能觸陸，氣象署發布陸警時間可能落在周二（12日）下半天。

各國對輕度颱風「楊柳」的預測路徑均南修。（圖／翻攝自臉書／觀天氣看氣象）

▲各國對輕度颱風「楊柳」的預測路徑均南修。（圖／翻攝自臉書／觀天氣看氣象）

氣象專家吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，根據預報資料，楊柳今天有可能跨過中颱的門檻，而從目前實際的雲圖來看，楊柳的外觀就可以看出它是一個小環流的系統，對流雲團集中在暴風圈內，尤其環流北側沒有很明顯的外圍雲雨帶，呈現標準的西進型颱風型態。

吳聖宇也說，多國模式預報越來越看好楊柳會撐過明後兩天（11日至12日）垂直風切增強的環境，仍會保持一定強度往西走趨向台灣附近，在強度沒有掉太多的情況下，中高層越來越強的太平洋高壓駛流就會佔據上風，讓楊柳颱風以更偏西、更直撲台灣的方向靠過來，所謂颱風越強越西的機會正在提高。

吳聖宇指出，目前氣象署官方路徑大概落在EC-IFS（傳統物理模式）跟EC-AIFS（AI調整模式）之間，參考署內區域模式（WRFD、TWRF等）路徑後，也差不多正好是眾多模式的平均路徑上，隨著各模式的走向往西、往南修正，官方預報路徑也從原本的宜蘭調整到花蓮登陸，會不會繼續往南調整很值得觀察，今明應該就是關鍵。

08/09 全台詐欺最新數據

