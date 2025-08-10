聽見希望！百萬元助聽器捐台東　弱勢民眾可申請

▲科林助聽器公司捐贈總值新台幣100萬元的高階助聽器。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升弱勢民眾聽覺健康，台東縣政府近日獲科林助聽器公司捐贈總值新台幣100萬元的高階助聽器，於日前在台東縣輔具暨生活重建中心舉辦捐贈儀式，將提供縣內18歲以上領有低收入戶或中低收入戶證明的聽損者申請。

台東幅員遼闊，許多聽力受損者未能接受適切輔具協助，生活與社交受影響。科林助聽器捐贈的高階設備，實質改善弱勢族群的困境，體現企業的社會責任，展現政府與企業攜手打造友善社會的美好典範，未來將持續擴大與民間合作，提升照顧能量。

社會處長陳淑蘭進一步說明，此次捐贈為科林助聽器「2025聽力巡航、守護失智」公益計畫，年滿18歲、設籍台東，領有低收入戶或中低收入戶證明的聽損者，可向台東縣輔具暨生活重建中心遞件申請。申請者需具經專業檢查確認的輕度至重度聽力損失（40至90分貝），單側聽損也列入評估。此外，縣府也擴大原有助聽器補助對象，設籍或實際居住於台東縣，年滿65歲（原住民為55歲）領有低收入戶證明長者，經健保特約醫療院所診斷聽損達45分貝以上並持有六個月內診斷證明書與聽力圖正本，可提出申請補助。

台東縣政府表示，這次行動呼應政府「高齡友善」、「在地老化」與「弱勢照護」政策。透過企業資源的挹注與公部門的服務串聯，讓有聽力需求的民眾獲得實質協助。相關申請疑問，可洽社會處社會福利科，電話：089-340720#51，或聯絡台東縣輔具暨生活重建中心，電話：089-232263，地址：台東市更生路1010號／馬蘭榮家大門進入。