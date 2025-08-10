父入住安寧病房、越籍母獨扛家計　高中兒天天陪伴繪父親卡傳愛

▲臺中榮民總醫院埔里分院緩和療護病房於父親節見證動人父子情。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

高中生阿竣（化名）是新台灣之子，父親長期入住台中榮總埔里分院緩和療護病房、由越南籍母親獨撐家計，而孝順早熟的阿竣不但在日常扶持母親、更幾乎每天到院陪伴父親，在父親節前夕由院方安排下，熱愛藝術的他親手寫下圖文並茂的賀卡：「謝謝你一直把最好的都給我」，令人動容。

中榮埔里分院緩和療護病房所舉辦的「父親節手作卡片活動」日前登場，會場上充斥繽紛的紙張、溫暖的文字，阿竣親筆在卡片上寫下對父親的愛和感謝，還畫上漫畫人物、人氣IP「貓貓蟲咖波」、可愛造型的狐狸松鼠等圖樣，再送給頭髮花白、坐著輪椅的父親，父子情深的故事也觸動每位醫護人員與家屬的心。

埔榮醫院指出，阿竣的父親長期住院，病情已讓他無法如往昔般參與日常生活，但阿竣每天都會在病榻旁輕聲訴說描述自己的課堂趣事、校園點滴，特別是其作品與創作理念，給予父親慰藉，也作為父子間情感延續的方式；而因母親不諳中文，家庭中許多文件與醫療相關事宜，阿竣總是主動承擔，成為母親最可靠的依靠，也已立志希望盡自己所能，分擔母親的經濟壓力。

阿竣坦言：「我知道媽媽很辛苦，我要堅強，陪著她，也陪著爸爸。」超乎年齡的成熟與責任感讓醫護人員既心疼又敬佩，緩和療護病房主任即表示：「在安寧病房，我們看見的不只是病與痛，更多的是愛與陪伴的力量。」父子倆的故事也在今年父親節成為病房中最動人的風景。