　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

暑假衝一波！台中石岡熱氣球8/29登場　日本「蜜柑狗狗」也來了

▲石岡熱氣球。（圖／台中市民政局提供）

▲2025台中石岡熱氣球嘉年華8月29日至31日將在土牛運動公園熱鬧登場，將有6場熱氣球繫留升空體驗。（圖／台中市民政局提供）

記者游瓊華／台中報導

開學前衝一波！2025台中石岡熱氣球嘉年華8月29日至31日將在土牛運動公園熱鬧登場，將有6場熱氣球繫留升空體驗，還有音樂晚會、煙火秀及光雕閉幕噴火秀等系列活動，精彩可期。民政局長吳世瑋表示，今年造型熱氣球特別邀請來自日本愛媛縣、深受大人小孩喜愛的「蜜柑狗狗」萌趣加持，好看又好拍，歡迎民眾把握難得機會前往體驗。

吳世瑋指出，石岡熱氣球嘉年華每年吸引近20萬人造訪，不僅是山城地方盛事，也成為台中市指標性活動之一，今年特別邀請來自日本愛媛縣的「蜜柑狗狗」造型熱氣球，融合當地特產「蜜柑」與可愛小狗造型，象徵溫暖、陽光與友善，與石岡的柑橘產業相互呼應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲石岡熱氣球。（圖／台中市民政局提供）

▲石岡熱氣球已經成為台中盛事，每年吸引超過20萬人前往。（圖／台中市民政局提供）

石岡區長徐天龍表示，今年現場將有5顆大型熱氣球提供民眾搭乘，熱氣球繫留體驗以繩索固定熱氣球「定點升降」，8月29日至31日每天規劃二場，上午場為每日上午5時至7時30分；下午場則為每日下午4時至6時30分，均採現場排隊購票，每張票均一價500元，活動開始前半小時開始售票，每場限量150張，搭乘時間約4至6分鐘，一次(趟)可承載3至4人，家長若有帶國小以下兒童，身高110公分以上即可搭乘。

石岡區公所表示，8月29日至31日都有免費接駁車，每15至20分鐘發車一次，其中上午場提供東勢河濱公園到土牛運動公園接駁；下午場則在石岡水壩、石岡區公所、情人木橋、土牛國小及東勢河濱公園等接駁站行駛。民眾如自行開車，可停在接駁站周邊停車場，再搭乘接駁車至土牛國小，接著沿國校巷步行約10至15分鐘，即可到達活動會場。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 0611 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
楊柳颱風恐穿過台灣　最快周二海陸警齊發
快訊／大谷翔平連3季40轟　創隊史紀錄
關稅疊加4月早講過　苗博雅直言政府「缺了這一句」
17歲少女遇死劫！賓士男無照　運將酒測超標原因曝
保時捷業務慘了！　遭停職懲處
川普中計？歐盟貿易協議「藏1高招」　學者：布魯塞爾在竊笑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

楊柳颱風恐穿過台灣　最快周二海陸警齊發

女子結帳做「這行為」！店員回應超暖心...網感動：彼此尊重

保時捷業務「逆向超車」被停職了！公司聲明稿曝光

他曝奶奶颱風天都會煮「1料理」成童年回憶！一票人讚：超好吃

YTR情侶檔「找蔬食」結婚了！戀愛10年嫁給初戀　他為愛改吃素

暑假衝一波！台中石岡熱氣球8/29登場　日本「蜜柑狗狗」也來了

審計部揭客運亂象！242趟未驗車載客　170日派異常駕駛

不是汗臭味！她夏天最怕「1味道」聞久還頭痛　網爆共鳴：令人窒息

台大系統6.6萬人次跨校選課　8月起首推「師培生精緻化」

哪家店的珍珠是「天花板級別？」　網給答案：沒喝過比它好的

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」

逼問視障女「憑什麼坐博愛座」　下秒阿姨腦羞：還玩手機騙誰

【3顆小丸子】誰的「紫色糰子串」放在地板上了？

【北投連環車禍】22歲駕駛紅燈煞不住！猛撞2車釀4傷

【以後就交給你帶娃了】熟睡女嬰突然爆哭媽沒輒　見爸爸就秒笑！

楊柳颱風恐穿過台灣　最快周二海陸警齊發

女子結帳做「這行為」！店員回應超暖心...網感動：彼此尊重

保時捷業務「逆向超車」被停職了！公司聲明稿曝光

他曝奶奶颱風天都會煮「1料理」成童年回憶！一票人讚：超好吃

YTR情侶檔「找蔬食」結婚了！戀愛10年嫁給初戀　他為愛改吃素

暑假衝一波！台中石岡熱氣球8/29登場　日本「蜜柑狗狗」也來了

審計部揭客運亂象！242趟未驗車載客　170日派異常駕駛

不是汗臭味！她夏天最怕「1味道」聞久還頭痛　網爆共鳴：令人窒息

台大系統6.6萬人次跨校選課　8月起首推「師培生精緻化」

哪家店的珍珠是「天花板級別？」　網給答案：沒喝過比它好的

楊柳颱風恐穿過台灣　最快周二海陸警齊發

菊池雄星5局7K本季首度連勝　投球局數為日籍投手最多

國3新化路段連2起車禍　男子竟站路中央交管！國道警說母湯

女子結帳做「這行為」！店員回應超暖心...網感動：彼此尊重

南港小黃運將突開車門！騎士慘遭擊落　多處擦挫傷送醫

搶票熱潮！林智勝引退系列賽　會員優先購票掀瘋搶風潮

小Ｓ女兒Elly合體Lily顏值高到破表　網友喊「原地出道致敬ASOS」

天降火球「砸破他家屋頂」　專家鑑定驚呆：比地球還古老

蔡壁如談2年條款籲勇敢承擔　黃國昌報告時竟戴耳機低頭看資料

酒測值0.47！台中男聚會後開車返家　撞死女騎士

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

生活熱門新聞

楊柳估今轉中颱　「下最大」地區曝

楊柳颱風估「直接穿越北台灣」時間點曝！

鬼門開晚1個月「好兄弟又餓又兇」　專家回應了

襪子也有毒！醫師示警「這4款別買」

台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保密

雞腿咬起來怪怪！他見驚悚一幕帶妻掛急診

楊柳路徑再度南修！恐直撲北台

楊柳侵襲率增至62%　防2天強風豪雨

男「肝炎變肝癌」揍醫生　台大醫院發聲

小鋼炮楊柳登陸機率大增　可能發海陸警報

遊北海道「這樣吃哈密瓜」被罵！彎彎道歉了

詐騙26人300多萬！他被關出來「高調拍抖音」

保時捷業務「逆向超車」被停職！公司發聲明

手機天氣App不準？氣象署：少了關鍵一步

更多熱門

相關新聞

討債男女亂喊岳東華還錢　遭送辦

討債男女亂喊岳東華還錢　遭送辦

台中一名岳姓女子與偕姓男子及林姓女子有財務糾紛，岳女表示自己沒錢，但呼爛自己是岳家小妹，要兩人去找中信兄弟球星岳東華、岳政華兄弟討，結果偕男真的跑去洲際棒球場找人，還用大聲公喊「岳東華還錢」，被移送法辦後，法院依社維法裁罰2人各5千元。

繼叔平板誘惑男童逼口交　孩搜尋「為什麼吃雞雞」

繼叔平板誘惑男童逼口交　孩搜尋「為什麼吃雞雞」

台中勇母遇強盜徒手抓白刃護兒！

台中勇母遇強盜徒手抓白刃護兒！

即／台中女6樓墜下倒臥社區門口亡

即／台中女6樓墜下倒臥社區門口亡

毒鴛鴦帶當3歲童面前吸毒　毒煙害慘

毒鴛鴦帶當3歲童面前吸毒　毒煙害慘

關鍵字：

石岡熱氣球台中愛媛蜜柑狗狗

讀者迴響

熱門新聞

林逸欣「富養長大」影片感動萬人

美女停車場彎腰！淫男看到受不了　推入車內侵犯

兒子站客廳正中央！母近看才知「已斷氣」

楊柳估今轉中颱　「下最大」地區曝

楊柳颱風估「直接穿越北台灣」時間點曝！

粿粿爆婚變「IG吐7字發聲」！仍不見范姜彥豐身影

中和賓士、計程車碰撞　17歲女遭拋飛慘死

台積電砸錢輸誠「關稅卻20％＋N」　李敖20年前一句話網嘆先知

桃園獨居妹遭爬窗性侵！鄰：她主動的

五月天石頭演唱會上突拋震撼彈

鬼門開晚1個月「好兄弟又餓又兇」　專家回應了

襪子也有毒！醫師示警「這4款別買」

邱鎮軍認買雲豹　賴品妤：台股上千家偏要贊助我

民進黨性平部主任遭肉搜「老公是香港人」　青鳥出征灌爆

魏如萱「突PO小10歲長髮帥哥照」身分曝

更多

最夯影音

更多

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面