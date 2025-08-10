暑假衝一波！台中石岡熱氣球8/29登場　日本「蜜柑狗狗」也來了

▲2025台中石岡熱氣球嘉年華8月29日至31日將在土牛運動公園熱鬧登場，將有6場熱氣球繫留升空體驗。（圖／台中市民政局提供）



記者游瓊華／台中報導

開學前衝一波！2025台中石岡熱氣球嘉年華8月29日至31日將在土牛運動公園熱鬧登場，將有6場熱氣球繫留升空體驗，還有音樂晚會、煙火秀及光雕閉幕噴火秀等系列活動，精彩可期。民政局長吳世瑋表示，今年造型熱氣球特別邀請來自日本愛媛縣、深受大人小孩喜愛的「蜜柑狗狗」萌趣加持，好看又好拍，歡迎民眾把握難得機會前往體驗。

吳世瑋指出，石岡熱氣球嘉年華每年吸引近20萬人造訪，不僅是山城地方盛事，也成為台中市指標性活動之一，今年特別邀請來自日本愛媛縣的「蜜柑狗狗」造型熱氣球，融合當地特產「蜜柑」與可愛小狗造型，象徵溫暖、陽光與友善，與石岡的柑橘產業相互呼應。

▲石岡熱氣球已經成為台中盛事，每年吸引超過20萬人前往。（圖／台中市民政局提供）



石岡區長徐天龍表示，今年現場將有5顆大型熱氣球提供民眾搭乘，熱氣球繫留體驗以繩索固定熱氣球「定點升降」，8月29日至31日每天規劃二場，上午場為每日上午5時至7時30分；下午場則為每日下午4時至6時30分，均採現場排隊購票，每張票均一價500元，活動開始前半小時開始售票，每場限量150張，搭乘時間約4至6分鐘，一次(趟)可承載3至4人，家長若有帶國小以下兒童，身高110公分以上即可搭乘。

石岡區公所表示，8月29日至31日都有免費接駁車，每15至20分鐘發車一次，其中上午場提供東勢河濱公園到土牛運動公園接駁；下午場則在石岡水壩、石岡區公所、情人木橋、土牛國小及東勢河濱公園等接駁站行駛。民眾如自行開車，可停在接駁站周邊停車場，再搭乘接駁車至土牛國小，接著沿國校巷步行約10至15分鐘，即可到達活動會場。