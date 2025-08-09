快訊／台中女6樓墜下！倒臥大樓門口慘死　社區急沖水清理血跡

▲台中北區一棟社區大樓今早傳出死亡墜樓案。（圖／民眾提供）
記者許權毅／台中報導
台中市北區一處大樓今日7時許驚傳死亡墜樓，現場一名年約70歲婦人，不明原因自大樓6樓墜下，倒臥在社區大樓大門口處，當場死亡，嚇壞不少民眾。警方獲報趕抵，發現女子已經明顯死亡，趕緊放置藍色帳篷蓋住遺體，社區大樓人員則趕緊沖洗四濺血液，全案死因、事發經過，仍待檢警調查釐清。
● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
