毒媽帶3歲女兒住旅館「當面狂吸」9個月　可憐童毒品濃度破萬

▲台中一對毒鴛鴦當著3歲女童面前吸食毒品，害女童體內被檢驗出4種毒品。（示意圖／123rf）



記者許權毅／台中報導

台中市一名卓女跟男友曾男有施用毒品，卻帶著卓女年僅3歲女兒，四處住旅館，3人同房時，2人卻仍吸毒，造成女童吸入大量毒煙，時間長達9個月。社工某日發現女童獨自在房內，急忙安置，並採集頭髮送驗，發現她體內有4種毒品反應，其中安非他命濃度竟然高達16168pg/mg，近日檢方依妨害幼童發育罪起訴。

檢警追查，卓女在2021年5月間生下女兒卓姓女童，後來跟一名曾男同居，一同入住北區五權路上的商旅、旅館。兩人明知自身吸食毒毒品時，若未隔絕幼童、同處一室，會造成幼童近距離吸入相當劑量之毒品煙霧，兩人卻貪圖方便，仍共處一室吸毒各種毒品。

自去年2月至11月5日間，2人將毒品甲基安非他命放入玻璃球內，以打火機燒烤後吸食煙霧，曾男更加離譜，把海洛因摻入香菸吸食，吸食過程都在女童面前，導致女童也吸食到毒煙。

去年11月5日，社工前往旅館房間訪視女童情況，赫然發現女童獨自在房內，趕緊將孩子安置，同日採取女童毛髮送往中山附醫檢驗，驗出甲基安非他命濃度高達16168pg/mg、安非他命濃度577pg/mg、6-乙醯嗎啡（海洛因）濃度182pg/mg、嗎啡濃度25pg/mg等毒品陽性反應。

檢方認為卓女跟曾男涉犯妨害幼童發育罪嫌，且2人可預見幼童近距離吸食，足以妨害幼童身心發展，有不確定故意，近日偵結依法起訴。

台中市刑大毒緝中心專員杜旻信解釋，一般像採集尿液如安非他命會有500 ng/mL閾值，但目前針對頭髮並無訂定特定數值，只要有驗出，就認定有吸食，以1萬6千多pg/mg的數字而言，屬於非常高、相當離譜，採驗頭髮還可推測出吸食時長。