社會 社會焦點 保障人權

唬爛兄弟檔球星是我哥！傻債主衝球場喊：岳東華還錢　挨罰5千

▲▼洲際棒球場,棒球場。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一對男女信了債務人岳女說哥哥是中職球星岳東華，跑到洲際棒球場討債。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中一名岳姓女子與偕姓男子及林姓女子有財務糾紛，岳女表示自己沒錢，但唬爛自己是岳家小妹，要兩人去找中信兄弟球星岳東華、岳政華兄弟討，結果偕男真的跑去洲際棒球場找人，還用大聲公喊「岳東華還錢」，被移送法辦後，法院依社維法裁罰2人各5千元。

今年5月7日，中信兄弟在台中洲際棒球場迎戰統一獅，賽前卻出現離譜插曲，一名偕姓男子與林姓女子聲稱，偕與其岳姓乾妹妹有房租糾紛，岳女說自己沒錢，要他們找「哥哥」中信兄弟球員岳東華、岳政華處理，2人得知當天會有比賽，就騎車到球場，並且跑到球場服務台，要求岳東華出面。

事發當下偕男拿著房租契約書，說如果岳東華不出面，就要讓球賽打不下去，甚至用擴音器大喊「岳東華還錢！」等內容，驚動警方到場處理。

▲▼中職岳東華。（圖／記者李毓康攝）

▲事發在今年5月，中信兄弟主場出戰統一獅賽前，2人在球場大喊「岳東華還錢」。（圖／記者李毓康攝）

第五警分局調閱監視器後，認為2人涉犯社維法，依法函送裁罰。台中地院簡易庭認為，被移送人嚴重干擾洲際棒球場安寧與秩序，逾越一般大眾容許合理範圍，實屬滋擾，應依法論處，各處罰鍰5千元。

岳東華與岳政華是中職有名的同隊兄弟檔，2人都是中信兄弟重要球員，岳家還有一名岳少華是富邦悍將投手，據了解，兩人並沒有妹妹。

岳東華在事發當天以先發2壘手出賽，所幸情緒上應無受到影響，有安打演出，表現正常，最終中信以7比4擊退統一獅奪勝。

▲中信兄弟岳東華與岳政華。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟岳東華（左）與岳政華（右）是中職有名兄弟檔。（圖／中信兄弟提供）

岳東華岳政華中信兄弟

