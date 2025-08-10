旅宿業徵才補助10億「僅增2617人」　不到目標2成

▲旅宿業缺工人數仍有5、6千人。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

疫後旅宿業缺工未解，交通部觀光署2023年在疫後強化特別預算中編列10億元補助業者招聘人力，目標增聘至少16000人，但補助期間僱用員工僅增加2,617人，遠低於預期。觀光署表示，將持續宣導業者提供符合勞動市場薪資，並爭取僑外生、外籍實習生留台。

為加速恢復旅宿業受疫情影響的服務量能，觀光署2023年訂定補助旅宿業穩定接待國際旅客服務量能實施要點，並於中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算編列10億元，用於補助業者調高招聘薪資、辦理徵才及教育訓練等，預估可補助業者增聘逾16,000人。

根據觀光署統計，2023年4月觀光旅館業客房部員工5,855人、旅館業客房部員工26,079，到了2024年3月觀光旅館業客房部員工僅增加到6,216、旅館業客房部員工僅增加到27,019；目前旅宿業缺工人數仍有5、6千人。

審計部近日公布決算報告指出，經分析，旅宿業於補助期間僱用員工僅增加2,617人，遠不及以補助要點及特別預算目標，其中觀光旅館業及旅館業客房部職工增幅均未及1成，人力短缺情形並未有效改善。

審計部報告也說，行政院主計總處去年發布的「112年轉業就業者前職行業－按轉業原因分」統計報表，去年住宿及餐飲業員工離職原因，以待遇不符期望占比25.54％最高，顯示旅宿業薪資待遇與求職者需求仍有落差，籲觀光署與業者溝通協調改善工作環境，提升從業吸引力，以解決觀光人力短缺問題。

觀光署指出，將持續宣導旅宿業者提供符合勞動市場薪資，以聘足所需員工，除優先以本國勞力補足旅宿業人力缺口外，同時透過爭取僑外生畢業後留台、放寬僑外生留台、修訂新增外籍生來台科系、補助旅宿業者利用科技輔助降低人力需求，如購置自助式報到櫃台等方式，協助旅宿業紓緩缺工問題。

另外，觀光署表示，同時也透過辦理旅宿業相關課程，輔導業者營造員工友善的工作環境，以吸引更多人力加入旅宿業。