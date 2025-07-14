外籍生旅宿實習再鬆綁　觀光署：華語、英語科系也納入

▲疫後旅宿業缺工未解，至今仍有5、6千名缺口。（示意圖／創新旅行社）

記者周湘芸／台北報導

旅宿業缺工未解，觀光署修正「觀光旅館業及旅館業申請外國籍學生來中華民國實習要點」，擴大來台實習學生的科系資格、要求雇主需替學生投保，盼吸引更多學生來台解決人力荒。另外，為防範外籍生以實習名義來台非法工作，此次修法也加強實習單位管理義務，違者將撤銷業者申請核准，且3個月至2年內不得再申請，即起上路。

旅宿業疫後缺工愈來愈嚴重，現在除了觀光科系僑外生可於旅宿業工作，勞動部去年8月也開放非觀光科系僑外生，經80小時以上訓練能取得任職資格，另外，觀光署今年也修法放寬外籍生來台實習時間為學制的2分之1，但目前旅宿人力缺口仍有5、6千人。

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觀光署表示，目前審核通過來台實習的外籍生已有700多人，近日修正「觀光旅館業及旅館業申請外國籍學生來中華民國實習要點」，擴大來台實習的外國籍學生科系資格，從原先僅限旅宿、餐飲或觀光相關科系學生，放寬為「旅宿、餐飲、觀光、運動休閒、管理、華語或英語相關科系學生」皆可申請。

另外，為保障外籍生來台實習權益，觀光署表示，此次修正也要求實習單位應為外籍生實習期間投保適當的保險。

觀光署指出，為避免外籍人士假冒學生身分藉由實習管道來我國打工，此次修正也新增來台實習的外籍生資格相關限制、調整觀申請應備具文件，並明確定義申請許可期間，包括其就讀學校應列入教育部參考名冊，且至少需完成一學期學業，未列入名冊者，也應為該國政府所認可。此外，今年起雖然放寬來台實習時間為學制的2分之1，但申請仍以1次為限。

此外，過去常有外籍人士以實習名義來台非法工作情形，觀光署表示，為督促實習單位保障外籍實習生權益，並防治人口販運情事，實習單位若未盡管理義務，觀光署得撤銷或廢止實習核准函，並視情節輕重，3個月至2年內不受理其申請外籍生實習。另外，若實習核准函遭撤銷或廢止致須遣返，所產生的機票費及等待期間其他費用，由實習單位自行負擔。

觀光署說明，若實習單位若所送文件虛偽不實；未依實習計畫執行，限期未改善，或有其他足以認定違反公序良俗、危害國家安全、公共利益、國民健康或有發生重大職業災害危險之虞者；外籍生有行蹤不明或從事與簽證目的不符活動情形，實習單位未主動通報，均依上述違反規定方式裁處。

另外，由於過去印尼實習生來台人數過多，印尼當局調查發現，有許多非正規大學的實習生來台，今年大幅度限縮人數。觀光署表示，當地國政府或我國駐外館處若針對該國學生來台實習另有規定，則從其規定。