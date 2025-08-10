不是汗臭味！她夏天最怕「1味道」聞久還頭痛　網爆共鳴：令人窒息

▲很多人都會噴香水。（示意圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

夏天流汗，很多人擔心身上有異味，所以就會噴香水。然而，就有女網友發文直言，其實香水太香、太濃，反而很臭，甚至讓人頭痛，拜託大家香水別噴這麼多，請為別人的鼻子想一想。貼文曝光後，引起網友討論。

女網友在Dcard上，以「你的香水其實很臭」為標題發文，提到夏天一到，很多女生為了蓋過自己的體味，便會噴香水。但她直言，很多女生噴的香水實在太香、太濃，濃到臭，而且有的香水其實不是這麼好聞，若在密閉空間，聞久了會讓人頭痛。

原PO透露，這幾天就有幾個人噴了很重的香水，所以即便離開他們的店，她依然能聞到殘存的香水味。她也說，拜託大家香水不要噴這麼多下，真的沒有很香，請為別人的鼻子著想。

貼文曝光後，不少網友也有同感，「討厭濃濃的香水味+1，在密閉空間超令人窒息」、「香味太主觀了，如果是討厭的味道在同一空間真的是難以忍受啊」、「沒錯，香味每個人各有所好，重點是不要太濃，我的狗鼻子會非常痛」、「不管男女 ，香水過濃就是臭，真正迷人的，是那種若有似無的香味」、「真的有噴就好，不要狂噴」。也有網友說，「更恐怖的是汗臭味加香水味一起炸過來，每次聞到那種味道我都快吐了」。