台東美術館張徐展個展　饒慶鈴邀民眾踏入萬物有靈的沉浸幻境

▲《老鼠、白蟻、兔子狐狸鼠鹿與蒼蠅的生靈馬戲—張徐展個展》，展期自8月10日至10月26日。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東美術館迎來今夏最令人期待的展覽《老鼠、白蟻、兔子狐狸鼠鹿與蒼蠅的生靈馬戲—張徐展個展》，9日舉行開幕式。展期自8月10日至10月26日，並安排藝術家座談，縣長饒慶鈴邀請民眾購票走入這場由微觀生命構築的奇幻馬戲。

縣長饒慶鈴指出，此次為張徐展首次在台東舉辦個展，源自藝術家對「萬物皆有靈」觀念的延伸，展出包含《Si So Mi》、《白蟻餵食秀》以及代表系列《複眼叢林》精選作品，藉由老鼠、白蟻、狐狸、鼠鹿等微小生命的角色演繹，融合馬戲般的奇想與對南島文化的呼應，構築出跨文化、多視角的繽紛生靈世界。

藝術家張徐展，曾於台北市立美術館推出廣受好評的《複眼叢林》個展，並以動畫短片《熱帶複眼》榮獲金馬獎與金穗獎雙項大獎，以及曾獲頒德意志銀行年度藝術家獎，活躍於歐美與亞太當代舞台。此次展覽將擅長的動畫裝置、影像敘事與民間文化元素及草根生命哲學融合，讓觀眾如走入一場融合詩意與哲思的沈浸式感官旅程。

張徐展認為，身邊的微小昆蟲、不起眼的動物，都擁有獨特的生命軌跡與情感世界。透過影像創作，讓生物「動」起來，讓牠們的「靈」得以展現，引導參觀者重新審視人類與自然、人類與非人生命和物的關係。同時，作品也折射來自世界各地常民寓言與台灣文化的交織轉化，為台灣的普世性寫下獨特註腳。