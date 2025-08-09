台東馬偕突狂冒白煙！真相曝光　汰換設備釋放無毒液態氦

▲台東馬偕汰換MRI釋放千公升液態氦。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東馬偕紀念醫院今天（9日）下午，為汰換服役長達16年的磁振造影儀（MRI），在院內員工宿舍區執行標準的「淬息（Quench）」作業，作業期間排氣口冒出大量白煙，引起民眾好奇。院方說明，此為液態氦氣氣化過程中的正常現象，屬預定程序，對人體無害民眾不必驚慌。

MRI系統採用「超導磁體」產生高強度磁場，維持其穩定運作的關鍵，是必須將磁體保持在接近絕對零度（約-269°C）的極低溫環境，這正是液態氦的重要用途。當進行設備拆除或重大維修時，需透過「淬息」程序，迅速釋放磁體內部的液態氦，使磁體脫離超導狀態、停止產生磁場，才能安全拆機。過程中，液態氦氣化吸熱，導致空氣中水氣凝結，形成大量白色霧氣，彷彿機器「大冒煙」，其實是極為壯觀又安全的科學現象。

院方表示，本次拆除的MRI設備共釋放約1,000公升液態氦，氣化後體積約為745立方公尺，估算總浮力近800公斤。液態氦價格昂貴，每公升約新台幣1,200元，總值逾百萬元，但此為MRI退役時無法避免的必要程序。由於氦氣極易逸散且難以回收，加上低溫儲存設備昂貴，故大多數醫療機構仍採直接釋放方式處理汰役氦氣。

放射科楊家融主任表示，這台服役16年的MRI設備，長年為台東地區病患提供精準診斷，如今功成身退。拆機完成後，院方已同步啟動新型MRI換裝工程，預計工程期約為十週。換裝期間將暫停MRI常規檢查服務，院方已安排協助轉檢至鄰近醫療院所，並向病患表達歉意與感謝。

台東馬偕表示，未來全新MRI機組將大幅提升成像速度與畫質，縮短病患等候時間，提供更高效、舒適的醫療體驗，敬請民眾期待與支持。